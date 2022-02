Nissan Townstar to zaprezentowany pod koniec ubiegłego roku, przedstawiciel kompaktowych dostawczaków nowej generacji. Zbliżony konstrukcyjnie do Renault Kangoo oraz Mercedesa Citana pojazd, właśnie trafił do oficjalnej sprzedaży w Polsce.

Elementem wyróżniającym Townstara wśród innych niewielkich pojazdów dostawczych, ma być jego bogate wyposażenie. Przykładowo, samochód w najwyższej wersji odmiany osobowej Tekna posiada m.in. takie systemy bezpieczeństwa, jak asystent bocznego wiatru, asystent ruszania pod górę, ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy czy system rozpoznawania znaków drogowych z funkcją zapobiegania przekraczaniu prędkości. Dodatkowo, odmiana ta oferuje wiele udogodnień pomocnych w codziennym użytkowaniu pojazdu, m.in. system kamer 360 stopni, reflektory LED czy indukcyjną ładowarkę telefonu komórkowego o mocy 15 W.

Osobowa odmiana modelu dostępna będzie również w specjalnie przygotowanej wersji Business, zapewniającej wyposażenie obejmujące min. inteligentny kluczyk I-Key, system audio z 8" ekranem dotykowym i integracją z Apple CarPlay oraz Android Auto, czujniki parkowania przednie i tyle, czy kamerę cofania.

W wersji Van, dzięki przestrzeni ładunkowej o pojemności do ponad 4 m3 (dla przedłużonej wersji dostępnej od jesieni 2022 r.), kompaktowy Townstar zapewnia możliwość przewozu dwóch europalet i ładowność na poziomie 800 kg. Aby dostosować się do wymagań różnego rodzaju firm, wysokowydajne układy napędowe umożliwiają holowanie ładunku o masie do 1500 kg. Pojazd w wersji Combi posiada z kolei szerokie możliwości w zakresie przechowywania bagażu i rzeczy podręcznych (łączna pojemność bagażnika wynosi 775 litrów).

Na początku samochód dostępny będzie w benzynowej odmianie napędzanej silnikiem o pojemności 1,3 litra - generuje on 130 KM i 240 Nm momentu obrotowego.

Latem gamę uzupełni Townstar napędzanyenergią elektryczną, wyposażony w akumulator o pojemności 43 kWh netto oraz silnik legitymujący się mocą 122 KM, oferujący moment obrotowy na poziomie 245 Nm i zasięg do 285 km.

Zamówienia na nowego Nissana Townstar zbierane będą od połowy lutego bieżącego roku, a pierwsze egzemplarze trafią do salonów już z początkiem marca. Ceny odmiany osobowej rozpoczynać się będą już od 103 900 zł brutto, a wersja dostawcza kosztować będzie od 75 900 zł netto.

