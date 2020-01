Najpopularniejsze nowe auta na świecie. Uwierzysz?

To już pewne. Najlepiej sprzedającym się samochodem świata w 2019 była Toyota Corolla. Japoński kompakt utrzymał pozycję lidera (zwyciężył też w 2018 roku) notując w sumie 1 236 380 mln rejestracji. Wynik jest o 4,1 proc. lepszy niż na koniec roku 2018.

Danymi dotyczącymi światowej sprzedaży samochodów osobowych w 2019 roku podzielił się branżowy serwis "focus2move". Wynika z nich, że w czołówce najchętniej kupowanych modeli nie zaszły większe zmiany. Cztery z pięciu najlepiej sprzedających się samochodów na świecie utrzymały swoje pozycje z roku 2018.

Na drugim miejscu - tak jak rok temu - sklasyfikowano Forda F-series. Wynik 1 070 234 rejestracji oznacza stały poziom zainteresowania nabywców. W stosunku do roku 2018 zanotowano spadek sprzedaży o zaledwie 1,1 proc.

Ostatni stopień podium, podobnie jak w roku 2019, zajęła Toyota RAV4. W jej przypadku zanotowano jednak skokowy (+11,7 proc. rok do roku) wzrost sprzedaży podyktowany wprowadzeniem na rynek kolejnej generacji prekursora współczesnych SUVów. W sumie minionych dwanaście miesięcy zamknęło się dla RAV4 wynikiem 931 852 rejestracji.

Miejsce nr 4 (również tak samo, jak w roku 2018 - przyp. red.) zajęła Honda Civic. Japoński kompakt w skali globu zanotował 821 374 rejestracji, co jest wynikiem niemal identycznym (-0,3 proc.) jak na koniec roku 2018.

Jedyna zmiana w stosunku do wyników na koniec roku 2018 zaszła na pozycji nr 5. Wówczas okupował ją Volkswagen Tiguan. W roku 2019 przypadła ona w udziale Hondzie CR-V. Wynik 898 981 rejestracji oznacza, że sprzedaż tego modelu w skali globu zwiększyła się w ostatnich dwunastu miesiącach aż o 12 miesięcy.

W pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się samochodów osobowych na świecie Anno Domini 2019 znajdziemy jeszcze kolejno: 6. Volkswagena Tiguana (741 297 rejestracji; - 7,6 rok do roku), 7. RAMa pick-up (731 895 rejestracji; +17,4 proc. rok do roku), 8. Toyotę Camry (690 729 rejestracji; +3,1 rok do roku), 9. Volkswagena Golfa (687 664 rejestracje; - 12,9 rok do roku) i 10. Chevroleta Silverado (644 013 rejestracji; - 1,5 proc. rok do roku).

