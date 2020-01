Mini w Polsce z rekordową sprzedażą

Ubiegły rok był bardzo udany dla marki Mini. Brytyjski producent po raz kolejny odnotował rekordową liczbę zarejestrowanych samochodów na polskim rynku.

Wynik 2 391 rejestracji zapewnił +21% wzrost sprzedaży w stosunku do poprzednich 12 miesięcy. Spośród wszystkich modeli dostępnych w portfolio marki największym zainteresowaniem cieszył się Countryman (786 rejestracji). Kolejne miejsca zajęły odpowiednio 3-drzwiowy Mini Hatch (493 rejestracje) oraz jego 5-drzwiowy odpowiednik (479 rejestracji).

Co ciekawe, Mini Countryman Cooper S E ALL, pierwsze seryjnie produkowane Mini umożliwiające bezemisyjną jazdę, już drugi rok z rzędu było najpopularniejszą w Polsce hybrydą typu plug-in, z łączną liczbą 197 zarejestrowanych pojazdów. W tym roku do sprzedaży trafi także w pełni elektryczny model - Mini Cooper SE. Samochód będzie wyposażony w silnik elektryczny o mocy 184 km i akumulator litowo-jonowy zapewniający zasięg od 235 do 270 km.

Na 2020 rok Mini zapowiedziało jeszcze jedną premierę. W czerwcu do sprzedaży trafi Mini John Cooper Works GP, oferowany w limitowanej serii 3 000 egzemplarzy. Najmocniejszy model w historii marki będzie wyposażony w turbodoładowany 4-cylindrowy silnik o pojemności 2,0 l, mocy 306 KM i momencie obrotowym o wartości 450 Nm.

W ubiegłym roku Mini poszerzyło również sieć dealerską: nowe salony zostały otworzone w Lublinie, Bielsku-Białej oraz Rzeszowie.