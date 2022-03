Premiery Mercedes EQE od AMG. Nawet 1000 Nm!

Jak podaje sam producent, Mercedes EQE "oferuje wszystkie kluczowe cechy luksusowego EQS w nieco bardziej zwartej formie". Mówimy co prawda o modelu mierzącym 495 cm długości, więc owa zwartość formy wydaje się dość umowna, ale faktem, jest że to o całe 27 cm mniej, niż flagowy EQS. Którego zresztą EQE do złudzenia przypomina, zarówno pod względem nadwozia, jak i wnętrza, gdzie znajdziemy układ ekranów przejęty z klasy S lub opcjonalny Hyperscreen (trzy ekrany pod wspólną taflą szkła - w sumie 56 cali).

Mercedes EQE - gama silnikowa

Na premierę gama Mercedesa EQE obejmuje dwie wersje silnikowe. Bazowa to EQE 350+, wyposażona w jeden silnik przy tylnej osi, generujący 292 KM. Pozwala on na sprint do 100 km/h w 6,4 s, a maksymalny zasięg tej wersji to 638 km.

Reklama

Mercedes-EQ EQE 1 / 19 Mercedes-EQ EQE Źródło: udostępnij

Obecnie jedyną alternatywą jest wersja AMG EQE 43 4MATIC, czyli usportowiona. Korzysta ona z dwóch silników (po jednym na oś) o łącznej mocy 476 KM, które rozpędzają ją do 100 km/h w 4,2 s. Maksymalny zasięg na jednym ładowaniu to 531 km.

Mercedes EQE - ceny i wyposażenie

Za odmianę EQE 350+ trzeba zapłacić przynajmniej 333 600 zł. Standardowo otrzymamy między innymi 19-calowe felgi, reflektory LED, wirtualne wskaźniki, system multimedialny z nawigacją, Android Auto i Apple CarPlay oraz podgrzewane przednie siedzenia.

Zdjęcie Mercedes EQE /

Z kolei Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC został wyceniony na 468 900 zł. Bez dopłaty otrzymamy chociażby 20-calowe alufelgi, pneumatyczne zawieszenie, skrętną tylną oś, cyfrowe reflektory LED, elektrycznie regulowane przednie siedzenia z pamięcią ustawień.

Mercedes EQE - debiut na polskim rynku

Mercedesa EQE można już zamawiać, natomiast pierwsze egzemplarze pojawią się w polskich salonach w kwietniu.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***