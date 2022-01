Cena Mazdy 2 Hybrid startuje z poziomu 79 900 zł. Na tyle wyceniono dość bogato wyposażoną wersję za wersję PURE.



W bazowej odmianie na pokładzie znajdziemy m.in. :



przednie, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne

centralną poduszkę powietrzną rozdzielającą kierowcę i pasażera



adaptacyjny tempomat,



automatyczną klimatyzację



system multimedialny z interfejsem Android Auto i Apple CarPlay (bazowy wyświetlacz o przekątnej 7 cali).





Na rozbudowany system bezpieczeńśtwa skłądają sie:

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z asystentem utrzymania pasaruchu,

System rozpoznawania znaków drogowych (TSR),

wspomaganie hamowania z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów,

wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia,

układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach,

system wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA).





Mazda 2 Hybrid czyli Toyota Yaris

Nowa Mazda2 Hybrid kolejny krok japońskiego producenta na drodze do realizacji strategii "Sustainable Zoom-Zoom 2030". Konkretniej - zgodnie z postanowieniami Porozumienia Paryskiego, celem marki jest osiągnięcie do roku 2050 neutralności śladu węglowego we wszystkich obszarach działalności (co obejmuje produkty, technologie, procesy produkcji i sprzedaży).



Przypominamy, że z technicznego punktu widzenia Mazda 2 Hybrid jest siostrą bliźniaczką nowej hybrydowej Toyoty Yaris. Pod maską pracuje trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1490 cm³ i mocy 93 KM. Połączono go z elektrycznym silnikiem o szczytowej mocy 79 KM. Moc systemowa klasycznego układu hybrydowego (bez możliwości ładowania z gniazdka) to 116 KM.



Zdjęcie Mazda 2 Hybrid - wnętrze /



Mazda 2 Hybrid przyspiesza do 100 km/h w 9,7 s i rozpędza się do prędkości maksymalnej 175 km/h. Producent podkreśla, że hybrydowy napęd Mazdy 2 Hybrid pozwala uzyskać zużycie paliwa mierzone wg procedury WLTP na poziomie tylko 3,8 l/100 km przy emisjach CO2 87 g/km.

Rozstaw osi Mazdy 2 Hybrid jest oczywiście identyczny jak w Toyocie Yaris i wnosi 256 cm. Pojemność bagażnika to 286 litrów.



Mazda spodziewa się, że do roku 2030 co najmniej 40 proc. jej gamy modelowej w Europie stanowić będą pojazdy o napędzie w pełni elektrycznym, a wszystkie pozostałe modele będą w pewnym stopniu zelektryfikowane.



