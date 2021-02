​Lexus sprzedał 718 715 samochodów

W 2020 roku Lexus dostarczył klientom na świecie 718 715 samochodów, o 6% mniej niż rok wcześniej. Sprzedaż w pierwszej połowie roku została ograniczona z powodu rozwoju pandemii COVID-19, powodując spadek o 16% w porównaniu z pierwszą połową 2019 roku. Natomiast od lipca do grudnia 2020 wyniki marki były o 2% wyższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

W 2020 roku dużym powodzeniem cieszyły się takie modele jak ES i RX, a także LC, którego wyniki wzmocnił sukces nowego LC Convertible. Model UX 300e, pierwszy elektryczny samochód Lexusa, spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Jego nakład zaplanowany na 2020 rok bardzo szybko się wyprzedał, co stanowi dobrą prognozę na 2021 rok, kiedy jego produkcja zostanie zwiększona, a auto trafi na kolejne rynki. Pod koniec ubiegłego roku Lexus wprowadził także nową wersję flagowego sedana LS.



Na chińskim rynku Lexus zanotował w 2020 roku rekordową sprzedaż na poziomie 223 650 samochodów, co stanowi wzrost w porównaniu do 2019 rok aż o 11%. Europejscy klienci kupili 70 814 samochodów Lexusa, zwiększając jego udział w rynku marek premium do najwyższego w historii marki poziomu 2,3%. Jednocześnie udział Lexusa w rynku klientów indywidualnych po raz pierwszy wzrósł do 3%. Udało się to osiągnąć pomimo spadku sprzedaży o 19%.

Za większą część sprzedaży Lexusa w Europie odpowiada gama SUV-ów, obejmująca modele UX, NX, RX, GX i LX. Ich łączna sprzedaż wyniosła w ubiegłym roku 57 833 egzemplarzy, co stanowi 81% wszystkich samochodów dostarczonych przez Lexusa europejskim klientom. Hybrydy stanowiły 96% sprzedaży marki w Europie Zachodniej i Środkowej.

"Chcę wyrazić moją głęboką wdzięczność każdemu z naszych klientów na całym świecie, a także wszystkim pracownikom naszych zespołów w działach sprzedaży, produkcji i projektowania. Dziękuję także wszystkim tym, którzy starają się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki pomimo wielu różnych trudności" - powiedział Koji Sato, prezydent Lexus International. - "W tym roku Lexus będzie nadal rozwijał swoją ofertę, by odpowiedzieć na różnorodne potrzeby i style życia swoich klientów. Wiosną zaprezentujemy nową wizję naszej marki oraz nowy samochód koncepcyjny, które zilustrują nasze zamiary na przyszłość i będą stanowiły zapowiedź nowej generacji samochodów Lexusa. Ponadto jeszcze w tym roku zadebiutuje pierwszy model zaprojektowany zgodnie z nową wizją Lexusa, a kolejne modele pojawią się w przyszłym roku i następnych latach. Jednocześnie będziemy nadal realizować naszą misję, by dostarczać naszym klientom samochody przewyższające ich oczekiwania".

Wzrost sprzedaży Lexusa w Polsce mimo pandemii

W roku 2020, mimo trudnej sytuacji w związku z pandemią, Lexus w Polsce osiągnął prawie 17-procentowy wzrost sprzedaży wobec roku 2019, dostarczając klientom 4 632 samochodów. To najwyższy wynik w historii Lexusa na polskim rynku. Udział Lexusów z napędem hybrydowym w ogólnej sprzedaży marki wzrósł do 75% (w 2019 wynosił 57%). Jednocześnie wzrosła także sprzedaż flotowa.

Najlepiej sprzedającym się modelem Lexusa w Polsce był średniej wielkości SUV NX z wynikiem 1 377 aut, z których 784 (57%) miało napęd hybrydowy. Hybrydowy hatchback CT200h zanotował 1 117 sprzedanych aut, kompaktowy SUV UX - 747 aut, w tym 425 z napędem hybrydowym (57%), sedan ES 300h - 581 aut, a duży SUV RX - 580 aut, w tym 371 z napędem hybrydowym (64%).