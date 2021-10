Lamborghini z rekordem sprzedaży w 2021 roku

Marka ogłosiła ostatnio raport, z którego wynika iż do klientów dostarczono 6,092 sztuk nowych pojazdów. Daje to 23-procentowy wzrost względem ubiegłego roku. Porównując do tego samego okresu w 2019 roku, sprzedaż wzrosła o 6%.



Drugi wynik jest najbardziej istotny, ponieważ jest to porównanie do okresu przedpandemicznego. Co więcej, Lamborghini nastawia się na kolejne rekordy ze względu na coraz więcej rezerwacji na nowe samochody.



- Marka Lamborghini zajmuje niezwykle silną pozycję dzięki różnorodnej i rozchwytywanej gamie modeli V10, V12 aż po super suva, modelu Urus - powiedział prezes Stephan Winkelmann.



Pod względem modelowym sytuacja jest niezmienna. Króluje Urus, z wynikiem 4085 sprzedanych egzemplarzy. Następne miejsce zajął Huracan. W jego przypadku nowych właścicieli znalazło 2136 sztuk. Na ostatniej pozycji plasuje się Aventador - w jego przypadku sprzedano 681 egzemplarzy. Największą popularnością samochody z bykiem na masce cieszą się w Europie i na Bliskim Wschodzie.



