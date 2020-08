Kombi przebojem rynku aut używanych

​Tego lata większość Polaków zdecydowało się na wakacje w kraju, a co za tym idzie - częściej niż do tej pory korzystamy z własnego środka transportu.

Zdjęcie Polacy chętnie sięgają po używane kombi, głównie klasy kompaktowej /

Nie dziwi więc, że w ostatnim czasie rośnie zainteresowanie dużymi, rodzinnymi samochodami, zwłaszcza z nadwoziem typu kombi. Popyt na niektóre modele jest aż czterokrotnie większy niż w ubiegłym roku!

Reklama

Jak informuje międzynarodowa sieć komisów samochodowych "AAA Auto", największym hitem tego lata jest Opel Astra. Dużym zainteresowaniem cieszą się też takie modele, jak: Skoda Octavia i Opel Insignia. To obecnie najczęściej wybierane przez klientów używane kombi.



Chociaż Opel Astra od dawna jest liderem popularności samochodów używanych, to w ostatnim miesiącu - w porównaniu do ubiegłego roku - nastąpił ekstremalny, czterokrotny wzrost zainteresowania wersją kombi. Zainteresowanie Skodą Superb wzrosło trzykrotnie, a sprzedaż modeli Opel Insignia oraz Skoda Octavia podwoiła się.

Modele kombi wyprzedziły tym samym wiele popularnych SUV-ów, które zdominowały letnie rankingi popularności w zeszłym roku. Wśród pojazdów o uterenowionym charakterze polscy klienci "AAA Auto" najchętniej wybierają obecnie: Dacię Duster, Nissana Qashqaia oraz Kię Sportage.



Co ciekawe, Polacy bardzo skutecznie opierają się najnowszym europejskim trendom. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosło zainteresowanie dieslowskimi wariantami samochodów "wielkogabarytowych", które są bardziej ekonomiczne dla Polaków pokonujących długie trasy.