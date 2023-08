Po długotrwających problemach trapiących europejski rynek motoryzacyjny, sprzedaż nowych samochodów powoli wraca do normy. Producenci motoryzacyjni skrupulatnie realizują obecne oraz zaległe zamówienia, korzystając z normalizującej się sytuacji na rynku dostaw i półprzewodników.

Sprzedaż nowych samochodów kolejny raz na plusie

Jak wynika z najnowszych danych zaprezentowanych przez stowarzyszenie branżowe ACEA - sprzedaż nowych samochodów w lipcu tego roku ponownie wzrosła. Do europejskich klientów trafiło blisko 851 156 nowych pojazdów, co stanowi wynik o ponad 17 proc. lepszy względem analitycznego okresu z roku ubiegłego. Co więcej - w okresie ostatnich siedmiu miesięcy większość europejskich rynków zanotowało dwucyfrowe wzrosty procentowe, a najlepszymi statystykami mogą pochwalić się Hiszpania, Włochy oraz Francja.

Wśród najlepiej sprzedających się producentów w lipcu, na pierwszym miejscu znalazła się Grupa Volkswagen. Niemiecki koncern dostarczył łącznie najwięcej samochodów osobowych w Europie z uwzględnieniem wszystkich rodzajów paliwa i napędów. Mowa tu o 280 294 rejestracjach, co oznacza 19 proc. wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Klienci coraz częściej wybierają modele elektryczne

Stowarzyszenie ACEA zwraca także uwagę, że sporą część ze sprzedanych w lipcu samochodów stanowią pojazdy elektryczne. Tylko w ubiegłym miesiącu rejestracja nowych samochodów elektrycznych na terenie UE wzrosła o ponad 60 proc. Łącznie do klientów trafiło 115 971 egzemplarzy nowych elektryków, co stanowi jedocześnie 13,6 proc. całego rynku. Najwyższą sprzedaż odnotowała Belgia z imponującym wzrostem o 235,9 proc. Na pozostałych miejscach w zasadzie niezmiennie od półrocza znajdują się Niemcy i Francja.

Sprzedaż samochodów elektrycznych w Europie zalicza także rekordy w uwzględnieniu dłuższej perspektywy czasu. Na 5,4 mln zarejestrowanych samochodów w pierwszej połowie tego roku, ponad 700 tys. pojazdów, to modele bateryjne. W porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku wzrost sięga niemal 55 procent.

Zdjęcie Elektryki ze wzrostem, a diesle ze spadkiem Fot. ACEA /

Diesel traci na zainteresowaniu. Kolejny spadek

Z drugiej strony unijny rynek samochodów z silnikiem diesla w dalszym ciągu notuje straty. Lipiec jest już kolejnym miesiącem, gdzie nowe pojazdy napędzane silnikiem wysokoprężnym tracą na zainteresowaniu klientów. Jak podaje ACEA - obecnie udział samochodów z silnikiem diesla w rynku europejskim wynosi zaledwie 14,1 proc. w porównaniu z 17,9 proc. w lipcu ubiegłego roku.

Jak przekonują eksperci - trend ma ten dużą szansę się utrzymać. Większe zainteresowanie elektrykami daje nadzieje na zmniejszenie światowego zapotrzebowania na ropę o co najmniej 5 milionów baryłek ropy na dzień.