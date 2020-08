Kolejne informacje o nowym systemie opłat za drogi

​Wraz z wejściem nowego systemu opłat za przejazd po drogach krajowych, KAS udostępni kierowcom około 220 Punktów Obsługi Klienta, gdzie m.in. będzie można zarejestrować się w systemie, czy skonfigurować urządzenia do lokalizacji - poinformował Przemysław Koch z MF.

Zdjęcie Nowy system zastąpi opartego o bramownica viaTolla /Wojciech Stróżyk /Reporter Nowe zasady opłat za drogi. Smartfonem z aplikacją

“Planujemy, że w momencie uruchomienia nowego systemu dostępna będzie sieć obsługi klientów licząca około 220 punktów. Kierowca będzie tam mógł się zatrzymać i zostać kompleksowo obsłużony począwszy od pełnego wsparcia w rejestracji w systemie, poprzez rejestrację użytkownika, pojazdu, czy urządzenia służącego do przekazywania koordynat geolokalizacyjnych" - powiedział Koch, który jest pełnomocnikiem ministra finansów ds. informatyzacji.

Dodał, że wsłuchując się w głosy przewoźników nowy system poboru opłat został zaprojektowany jako rozwiązanie otwarte, umożliwiające wykorzystanie już istniejących systemów lokalizacji floty, tzw. ZSL-ów (Zintegrowanych Systemów Lokalizacyjnych) oraz fizycznych urządzeń lokalizacyjnych, tzw. OBU (On-board Unit), a także bezpłatnej aplikacji mobilnej MF, możliwej do instalacji na smartfonie, czy też tablecie.



“Budujemy system otwarty, czyli taki, który da użytkownikowi dróg możliwość wyboru urządzenia, które będzie wykorzystywał do przekazywania koordynat geolokalizacyjnych na podstawie których naliczymy adekwatną opłatę" - powiedział.



“Użytkownik będzie decydował, czy skorzysta z darmowej aplikacji mobilnej, którą będzie można zainstalować na smartfonie, czy na urządzeniu typu tablet. Będzie też możliwość korzystania z fabrycznie montowanych systemów lokalizacyjnych w samochodach czyli tzw. ZSL-ów. Dopuszczamy także trzecią metodę, czyli urządzenia OBU. Takie urządzenie będzie można nabyć na zasadach komercyjnych w sieci punktów obsługi klienta, a także na wolnym rynku, np. bezpośrednio od Operatora urządzeń OBU" - dodał.



Obecnie działający system zapewnia pobór opłat jedynie za pomocą OBU, za które trzeba uiścić kaucję. Jak poinformował Koch stare urządzenia będzie można zwrócić, będzie za nie zwracana kaucja. Korzystanie z nowego systemu poboru opłat za pośrednictwem aplikacji mobilnej MF oraz ZSL nie powinno wiązać się z dodatkowymi kosztami po stronie użytkownika.



Zgodnie z przepisami ustawowymi uruchomienie nowego systemu poboru opłat za przejazd po drogach krajowych ma ruszyć najpóźniej w lipcu 2021 roku, ale Koch zapewnia, że zgodnie z przyjętym harmonogramem stanie się to wcześniej.



“Obecna umowa utrzymaniowa na stary system obowiązuje do końca stycznia 2021 roku. Tak prowadzimy projekt, żebyśmy byli gotowi na uruchomienie nowego systemu w pierwszych miesiącach 2021 roku. Jednakże data uruchomienia nowego systemu poboru opłat, zgodnie z przepisami ustawowymi zostanie wskazana w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych" - stwierdził Koch.



Rejestracji w systemie będzie można dokonać poprzez specjalny portal typu self service, który będzie częścią e-urzędu budowanego przez Ministerstwo Finansów.



Koch wyjaśnił, że będzie można tam zarejestrować konto użytkownika, przewoźnicy będą mogli zarejestrować floty pojazdów lub pojedynczy pojazd. Będzie też można rejestrować urządzenia służące do lokalizacji i powiązać te urządzenia z poszczególnym pojazdem. System umożliwi automatyzację tych procesów poprzez interfejsy integracyjne (API).



Pełnomocnik MF poinformował, że portal pozwalający na rejestrację w nowym systemie ma funkcjonować około miesiąc wcześniej przed uruchomieniem całego systemu, aby przewoźnicy i kierowcy mieli wystarczający czas na dokonanie rejestracji. Wdrożenie systemu będzie poprzedzone pilotażem oraz dialogiem publicznym z przewoźnikami, w ramach którego omówione zostaną wszelkie poruszone przez nich kwestie.



Koch dodał, że w momencie rejestracji użytkownik będzie mógł zaznaczyć, że miał konto w starym systemie, w celu przeniesienia środków pieniężnych i wykorzystania ich do uiszczenia opłaty za przejazd po drogach płatnych w nowym systemie.



Jak zapewnił Koch koszty związane z budową i utrzymaniem systemu będą niższe niż obecnie, ponieważ budowany system oparty zostanie na geolokalizacji i pozycjonowaniu satelitarnym, co pozwoli na elastyczne kształtowanie siatki dróg płatnych, z uwagi na brak konieczności budowy specjalnych bramownic, które są konieczne przy obecnie działającym systemie radiowym.



Dodatkowo system wykorzysta działające produkcyjnie komponenty systemu SENT (System rejestracji i monitorowania przewozu towarów wrażliwych) oraz jest budowany siłami własnymi, w oparciu o służby IT administracji państwowej, m.in. Instytut Łączności, jednostki Ministerstwa Finansów, spółkę Aplikacje Krytyczne oraz Centrum Informatyki Resortu Finansów.



Pełnomocnik wyjaśnił, że za kształtowanie opłat za przejazd po drogach krajowych oraz za sieć dróg płatnych odpowiada Ministerstwo Infrastruktury i jeżeli resort zdecyduje o rozszerzeniu sieci dróg płatnych, to w oparciu o nowy system trzeba będzie jedynie wprowadzić koordynaty geolokalizacyjne płatnego odcinka.



Pieniądze z systemu poboru opłat za przejazd po drogach krajowych zasilają Krajowy Fundusz Drogowy, z którego finansowane są inwestycje na sieci dróg krajowych.