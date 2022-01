Nowe samochody ​Jeep Wrangler 4xe - co nowego na rok 2022?

Debiutujące na rynku wersje modeli Renegade i Compass poszerzą gamę hybryd, która dotychczas składała się wyłącznie z wariantu plug-in (PHEV) oznaczonego jako 4xe.

Hybrydowy napęd mHEV bez możliwości doładowania baterii za pomocą wtyczki bazuje na 48-woltowym układzie elektrycznym o mocy 20 KM, który wytwarza moment obrotowy 55 Nm (135 Nm na poziomie wejściowym do skrzyni biegów).

Elektryczny silnik nie tylko wspomaga a nawet i zastępuje całkowicie w pewnych sytuacjach turbobenzynowy motor o pojemności 1469 ccm pochodzący z rodziny GSE (ang. Global Small Engine).

Reklama

Hybrydowe Jeepy Renegade i Compass oszczędniejsze o 15 proc.

W większości przypadków za napęd hybrydowych odpowiadać będzie jednak 4-cylindrowa spalinowa konstrukcja pracująca w cyklu Millera (stopień sprężania 12,5:1) o mocy 130 KM generująca do 240 Nm. Hybrydowy układ napędowy współpracuje standardowo z 7-stopniową dwusprzęgłową automatyczną skrzynią a moment obrotowy przenoszony jest na koła przedniej osi.

Według deklaracji producenta zużycie paliwa i emisja CO2 ma być o 15 proc. niższa w porównaniu z dotychczas oferowanymi silnikami benzynowymi.

Zdjęcie Standardowo Jeep Renegade i Compass e-Hybrid wyposażone są w 7-stopniową automatyczną przekładnię /

Nowe Jeep Renegade i Compass e-Hybrid mogą poruszać się korzystając wyłącznie z silnika elektrycznego. Jest to możliwe dzięki szerokiej gamie elektrycznych trybów pracy, znanych jako "EV capabilities", które obejmują:

Cichy rozruch: uruchamianie samochodu bez konieczności włączania silnika benzynowego, dzięki zastosowaniu trybu cichej jazdy "EV" z napędem czysto elektrycznym

Odzyskiwanie energii: odzyskiwanie energii, która w przeciwnym razie zostałaby zmarnowana, podczas gdy samochód zwalnia ("e-Coasting") i hamuje ("Regenerative Braking")

"Boost & Load Point Shift": "e-Boosting" pozwala na zwiększenie momentu obrotowego na kołach dzięki silnikowi elektrycznemu wspomagającemu silnik benzynowy; ponadto, wykorzystując moment obrotowy (napędowy lub hamujący) generowany przez silnik elektryczny, można zoptymalizować punkt pracy silnika benzynowego

"Electric Drive": samochód może poruszać się cicho i przy zerowej emisji spalin, korzystając wyłącznie z silnika elektrycznego, przy wyłączonym silniku benzynowym.



Jeep Renegade i Compass e-Hybrid 2022 1 / 7 Jeep Renegade e-Hybrid 2022 Źródło: udostępnij

Bezemisyjną jazdę z wyłączonym całkowicie silnikiem umożliwiają w kilku przypadkach funkcje trybu EV:

"e-Launch": uruchamianie samochodu wyłącznie za pomocą silnika elektrycznego, podczas startu lub ponownego ruszania np. na światłach

"e-Creeping": silnik elektryczny zapewnia możliwość ruszania zwykle spotykaną w pojazdach ze skrzynią automatyczną, dla prędkości, która może wahać się od 0 km/h do prędkości uzyskiwanej przy wolnych obrotach silnika benzynowego na pierwszym biegu lub na biegu wstecznym (np. podczas manewrowania)

"e-Queueing": samochód może poruszać się w korku ulicznym, stając i ruszając w trybie całkowicie elektrycznym

"e-Parking": ułatwienie manewrów parkowania, które mogą być wykonywane wyłącznie przy użyciu napędu elektrycznego, aby zapewnić praktyczną i cichą jazdę.



Jeep Renegade i Compass e-Hybrid - polskie cenniki

Zamówienia na hybrydy HEV dla modeli Renegade i Compass składać można od 20 stycznia 2020 we Włoszech, Francji i Niemczech, ale wkrótce będzie też taka opcja i w Polsce.

Na naszym rynku cennik Jeepa Renegade mHEV w bazowej wersji Longitude zaczyna się od 118 200 zł. Potem są do wyboru odmiany Night Eagle II (124 750 zł), Limited (129 250 zł), Upland (139 800 zł) oraz topowa S (146 500 zł).



Z kolei Jeep Compass mHEV w podstawowej odmianie Longitude wyceniony został na 140 000 zł. Kolejne wersje dostępne w Polsce to Night Eagle (149 500 zł), Limited (154 900 zł), Upland (167 700 zł) a najdroższa z nich to odmiana S (176 200 zł).

***