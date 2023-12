Ile samochodów sprzedaje się rocznie na świecie? Padnie rekord

Spis treści: 01 Rynek staje na nogi. Dawno nie było tak dobrze

02 Rekord sprzedaży padnie w 2024 roku

03 Wzrost sprzedaży na kluczowych rynkach

04 W 2024 roku produkcja spadnie

Rynek staje na nogi. Dawno nie było tak dobrze

Pandemia, ograniczona produkcja i problemy w łańcuchach dostaw. To wszystko sprawiło, że rynek motoryzacyjny podupadł. Jak udowadniają statystyki sprzedaży za 2023 rok, po trzech latach sytuacja wraca na odpowiednie tory. Od początku roku na kluczowych rynkach tj. Europa, Chiny i Stany Zjednoczone odnotowano wzrost sprzedaży samochodów osobowych o DMC do 3,5 tony. Czy jest szansa na rekord? Jak wskazują analitycy S&P Global Mobility, kluczowy będzie rok 2024.

Rekord sprzedaży padnie w 2024 roku

Od początku 2023 roku na całym świecie sprzedało się już 8,9 proc. więcej aut osobowych, niż w roku 2022 - w sumie 86 mln egzemplarzy. W roku następnym sprzedaż ma być jeszcze lepsza - jeżeli prognozy się potwierdzą, ta wzrośnie o 2,8 proc. To by oznaczało, że na całym świecie sprzeda się 88,3 mln nowych aut osobowych.

Zdjęcie W 2024 roku wzrośnie sprzedaż na kluczowych rynkach / 123RF/PICSEL

Wzrost sprzedaży na kluczowych rynkach

Z analizy S&P Global Mobility wynika, że osiągnięcie nowego rekordu sprzedaży będzie możliwe dzięki rosnącemu popytowi na kluczowych rynkach. W przyszłym roku sprzedaż w Europie ma wzrosnąć o 2,9 proc do 15,1 mln sztuk - mimo zmniejszających się dotacji na auta elektryczne. W Stanach Zjednoczonych chętniej wybierane będa auta elektryczne. Szacuje się, że sprzedaż wzrośnie o ok. 2 proc. a suma sprzedanych aut wyniesie 15,6 mln. W Chinach natomiast popyt na nowe samochody może w przyszłym roku wzrosnąć o nawet 4,2 proc do poziomu 26,5 mln sztuk.

Zdjęcie W 2024 roku może paść rekord. Czy uda się sprzedać ponad 88 mln aut? / 123RF/PICSEL

W 2024 roku produkcja spadnie

Analitycy są zdania, że w przyszłym roku produkcja aut osobowych nieznacznie spadnie. W tym roku zostało wyprodukowanych ok. 89,8 mln sztuk, co względem 2022 roku jest wynikiem o 9% lepszym. Według prognoz organizacji S&P Global Mobility w roku 2024 globalna produkcja może spaść o 0,4 proc. do poziomu 89,4 mln. Wzrośnie natomiast udział aut elektrycznych (BEV) z 12 do 16,2 proc.