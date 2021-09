Ile kredytu na używane auto? Średnio bierzemy aż 40 tys. zl!

Z danych AAA AUTO - największej w tej części Europy sieci komisów z używanymi samochodami - wynika, że Polacy najczęściej pożyczają w bankach około 40 tys. zł. na zakup auta na rynku wtórnym. Wzrost stóp procentowych, który staje się coraz bardziej prawdopodobny, przełoży się na zwiększenie miesięcznej raty kredytu. Jeśli stopy wzrosną tylko o 0,5 proc. rata za używane auto wzrosnąć może średnio nawet o 300 zł.



Średnia wartość kredytu na zakup auta używanego, który zaciągają Polacy, wynosi 38 tys. - 40 tys. złotych. W przypadku zakupu na kredyt średnia wartość samochodów, rodacy najczęściej decydują się na pojazd za około 49 tys. złotych. Z danych wynika więc, że wkład własny stanowi około 20 proc. wartości kupowanego auta. Taka kwota pozwala na zakup kompaktowego auta pokroju Opla Astry, Kii Ceed czy Skody Rapid z roczników 2018-2019. Przebiegi oscylują w okolicach 70 tys. km. Nie jest to jednak koniec wydatków. Po zakupie czeka nas jeszcze przecież wizyta w wydziale komunikacji, skarbówce i ubezpieczalni.



Biorąc pod uwagę średnią wartość kredytu około 38.500 złotych, zaciąganego na zakup samochodu na wtórnym rynku oraz przyjmując raczej optymistyczne założenie, że stopy procentowe zostaną podwyższone tylko o 0,5 proc., to miesięczna rata kredytu wzrośnie o 300 złotych. Według miesięcznego raportu AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w sierpniu 2021 roku w Polsce pojawiło się 199.112 ofert sprzedaży samochodów używanych, czyli o 15.403 aut mniej niż w lipcu bieżącego roku. To kontynuacja trendu spadkowego, jeśli chodzi o liczbę ofert sprzedaży samochodów używanych z poprzednich miesięcy.

W lipcu było o ponad 5.600 ofert sprzedaży aut mniej niż w czerwcu tego roku. Jednocześnie, spadek liczby aut na rynku wtórnym spowodował w ciągu ostatniego roku wzrost mediany cen z 18.600 zł w sierpniu 2020 roku do 20.000 zł w sierpniu 2021 roku. W tym samym okresie wzrosła także mediana przebiegu aut używanych z 181.000 km do 183.000 km oraz wzrósł udział importu aut używanych do Polski z 56 proc. rok temu do 58,4 proc.



