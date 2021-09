Ile dziś kosztuje rodzinne kombi? Rekordowe ceny popularnych modeli

Jak wynika z danych AAA AUTO - sieci salonów aut używanych - wśród nabywców zauważyć można zwiększone zainteresowanie pojazdami z nadwoziem kombi. Obecnie takich aut poszukuje już 21 proc. odwiedzających komisowe place. Dla porównania, w jeszcze w początku ubiegłego roku na kombi decydowało się 18 proc. klientów. W tym samym czasie liczba sprzedawanych SUVów wzrosła tylko o 1 proc., z 18 do 19 proc.



Głównym powodem rosnącej popularności nadwozia kombi mogą być zauważalnie niższe ceny niż w przypadku crossoverów. Te drugie, z uwagi na masę i prześwit, z reguły są też droższe w eksploatacji od klasycznego kombi segmentu C lub E. W ostatnim roku zdecydowanie spadło za to zainteresowanie autami typu hatchback. Wciąż pozostają one jednak liderem z udziałem w rynku na poziomie 36 proc. (40 proc. w ubiegłym roku).



Wzrost zainteresowania przełożył się również na ceny. Przeciętna cena auta z nadwoziem kombi na rynku aut używanych wzrosła o 4.000 zł - z 32.800 zł w 2020 roku do 36.700 zł w 2021 roku. To podwyżka o rekordowe 12 proc! Najczęściej za taką kwotę otrzymać można raczej wysłużony pojazd w wieku 12 lub więcej lat, który pokonał do tej pory co najmniej 180 tys. km. Wśród nich dominują auta z silnikami wysokoprężnymi i ręczną skrzynią biegów.



TOP 10 używanych aut kombi na rynku wtórnym w 2021 roku:



1. Opel Astra

2. Skoda Octavia



3. Volkswagen Passat



4. Ford Focus



5. Opel Insignia



6. Volkswagen Golf



7. Skoda Fabia



8. Ford Mondeo



9. Renault Megane



10. Audi A4



Według miesięcznego raportu AAA AUTO, opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w sierpniu 2021 roku w Polsce pojawiło się 199 112 ofert sprzedaży samochodów używanych, czyli o 15.403 aut mniej niż w lipcu bieżącego roku. Jest to kontynuacja trendu spadkowego, jeśli chodzi o liczbę ofert sprzedaży samochodów używanych z poprzednich miesięcy. W lipcu było o ponad 5.600 ofert sprzedaży aut mniej niż w czerwcu tego roku. Jednocześnie, spadek liczby aut na rynku wtórnym spowodował w ostatnich miesiącach skokowy wzrost mediany cen z 18.600 zł w sierpniu 2020 roku do 20.000 zł w sierpniu 2021 roku. W tym samym okresie wzrosła także mediana przebiegu aut używanych z 181.000 km do 183.000 km.



