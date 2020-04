Gwałtowny spadek liczby wypadków. Będzie zwrot składek OC?

​W trakcie epidemii koronawirusa na amerykańskich drogach zmniejszył się ruch, jest też mniej wypadków. Z tego powodu firmy ubezpieczeniowe Allstate oraz American Family Insurance ogłosiły, że zwrócą swoim klientom część opłaconych składek. Łącznie to 800 mln dolarów.

Ubezpieczyciel Allstate poinformował, że zwróci około 15 proc. składek zapłaconych przez klientów za kwiecień i maj. Suma tych wypłat opiewać będzie na ok. 600 mln dol.

Klienci otrzymają pieniądze z powodu "bezprecedensowego spadku" w ruchu drogowym - tłumaczy szef firmy Tom Wilson cytowany na portalu stacji CNN. "To uczciwe, ponieważ mniejszy ruch oznacza niej wypadków" - dodaje.



Z kolei American Family Insurance przekazało, że przyzna po 50 dol. na samochód ubezpieczony przez jednorazową opłatę. Firma wyda na to ok. 200 mln dol.



Obie firmy ogłosiły też, że klienci z problemami finansowymi mogą bez kary opóźnić płatności składek ubezpieczeniowych.



Według ekspertów kwoty zwrócone przez ubezpieczycieli będą prawdopodobnie ułamkiem ich zysków, spowodowanych mniejszymi wypłatami odszkodowań. Przedstawiciele firm bronią się, że trudno jest oszacować, jakie będą ich dochody, gdyż nie ma jeszcze danych, o ile dokładnie zmniejszyły się w USA ruch drogowy i liczba wypadków.

W Polsce również ruch i liczba wypadków mocno spadły. Z informacji jakie uzyskaliśmy od kom. Roberta Opasy z Wydziału Prasowego Komendy Głównej Policji wynika, że w marcu ubiegłego roku na polskich drogach doszło do 2168 wypadków, w których zginęło 215 osób, a 2 548 odniosło obrażenia. Tymczasem ubiegły miesiąc zamknął się liczbą 1404 wypadków, które kosztowały życie 167 osób; kolejne 1579 osób zostało rannych. To oznacza spadek liczby wypadków o 35 procent, liczby zabitych - o 22 procent, a rannych - o 30 procent!



Mimo tego, żaden z ubezpieczycieli nie zdecydował się na zwrot części opłaconych składek. Jako pierwsze na taki krok musiałoby się zdecydować PZU, to do tego największego gracza na rynku ubezpieczeń, dostosowują swoją politykę cenową inne podmioty. Warto dodać, że największym udziałowcem PZU jest jest Skarb Państwa...