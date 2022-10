Gdzie są TE samochody? W Europie brakuje miliona aut

Spis treści: 01 Europejczycy kupili mniej aut niż rok temu

02 Audi i Hyundai poniżej średniej

03 Słaby rok na rynku nowych aut

Trzy procent wzrostu w sierpniu, rok do roku, nie znaczy wcale, że pożegnaliśmy kryzys.

Europejczycy kupili mniej aut niż rok temu

Ogólna liczba aut sprzedanych w sierpniu w Unii Europejskiej to 775 320 sztuk i jest to bezsprzecznie wzrost - w sierpniu 2021 sprzedało się dokładnie 733 199 samochodów. Jednak kiedy zwrócimy uwagę na sprzedaż w ciągu ośmiu miesięcy tego i zeszłego roku wyjdzie na to, że Europejczycy kupili... 981 876 aut mniej niż rok temu. Są jednak marki, które zanotowały duże wzrosty.

Należąca do Hyundaia, luksusowa marka Genesis zadebiutowała na rynku w zeszłym roku. W sierpniu 2021 sprzedała jedynie 100 samochodów, jednak w tym roku było to już 245 aut. Z raportu Dataforce wynika, że Maserati sprzedało rok do roku o 123 proc. więcej samochodów. W sierpniu było to dokładnie 414 sztuk w całej UE, z czego aż 65 proc. stanowił nowy SUV włoskiej marki - Grecale.

Reklama

O 57 proc. wzrosła sprzedaż Cupry, głównie dzięki wprowadzeniu na rynek elektrycznego modelu Born. Aż 30 proc. z 2879 aut Cupry sprzedanych w sierpniu, to właśnie elektryczny Born. Kolejną marką, która może się pochwalić dużym wzrostem sprzedaży rok do roku jest brytyjskie MG. Klientom spodobało się kompaktowe kombi MG 5, co zaowocowało sprzedaniem 5592 aut marki.

Audi i Hyundai poniżej średniej

Średni wzrost unijnego rynku sprzedaży samochodów w sierpniu 2022, to 3 proc. względem sierpnia 2021. Dużo bardziej, bo dokładnie o 31 proc. wzrosła sprzedaż Rolls-Royce'a i Land Rovera, Mercedes sprzedał o 21 proc. więcej aut, Dacia o 17 proc., a Ford o 11 proc.

Niektóre marki, mimo tego, że zanotowały wzrosty, znalazły się poniżej rynkowej średniej. Wśród nich jest Audi ze wzrostem 2,8 proc. oraz Hyundai, który sprzedał w sierpniu dokładnie 1,9 proc. więcej aut niż rok wcześniej.

Słaby rok na rynku nowych aut

Analizując wyniki sprzedaży całych koncernów widać, że najwięksi producenci nie mają powodów do zadowolenia. W tym roku Volkswagen sprzedał 1 788 406 aut, podczas gdy wynik za analogiczny okres zeszłego roku wynosił 2 165 726 samochodów. Duże spadki zanotował także koncern Stellantis (-320 tys. szt.), BMW (-73 tys. szt.), Ford (-53 tys. szt.), czy Mercedes (-45 tys.). Sierpień jest więc zaledwie łyżką miodu w beczce dziegciu.

***