Gdyby nie kierowcy, Polska ogłosiłaby bankructwo

Przyglądając się polityce transportowej wielu magistratów odnieść można wrażenie, ze kierowcy są dziś wrogiem publicznym numer jeden. W rzeczywistości przypomina to nieco piłowanie gałęzi, na której się siedzi - zmotoryzowani wnoszą bowiem do państwowej kasy ogromne pieniądze, które następnie w pewnej części trafiają również do samorządów.

Jak wynika z najnowszego raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, W 2019 roku użytkownicy samochodów wydali na paliwo blisko 132 mld zł, z czego w państwowej kasie pozostało 65 mld zł. Stanowi to - uwaga - stanowi blisko 17 proc. wszystkich dochodów państwa!

Jak wynika z najnowszego raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, W 2019 roku użytkownicy samochodów wydali na paliwo blisko 132 mld zł, z czego w państwowej kasie pozostało 65 mld zł. Stanowi to - uwaga - stanowi blisko 17 proc. wszystkich dochodów państwa!

W cenie detalicznej benzyny bezołowiowej EU95 akcyza stanowiła 31 proc., podatek VAT 19 proc., zaś opłata paliwowa 3 proc. Średnio w litrze wartość danin na rzecz państwa sięgnęła w ubiegłym roku 2,61 zł.

W przypadku oleju napędowego podatek VAT stanowił 19 proc., akcyza 23 proc. i opłata paliwowa 6 proc. Łącznie dało to obciążenie litra podatkami w wysokości 2,42 zł. Średnio 87 groszy trafiało też do państwowej kasy z każdego sprzedanego w Polsce litra gazu płynnego LPG. Na wysokość danin złożyły się tu: VAT 19 proc., akcyza 18 proc. i opłata paliwowa 4 proc.

W tym miejscu warto dodać, że w Polsce działają obecnie dwa duże państwowe koncerny paliwowe (które wkrótce się połączą stając monopolistą) i 7,8 tys. stacji paliw. Cała branża paliwowa zatrudnia ok. 90 tys. osób. Stacje paliw są często rodzinnymi przedsięwzięciami i tylko z tej działalności utrzymuje się ok. 10 tys. rodzin, czyli blisko 40 tys. osób.

A jak kształtowały się w ubiegłym roku ceny paliw w porównaniu do sytuacji z lat wcześniejszych? Wg raportu PZPM ceny detaliczne wzrosły średnio o 1 proc. w przypadku benzyn silnikowych 95 (do 5,00 zł/litr) i o 3 proc. (do 5,06 zł) w przypadku oleju napędowego. O 4 proc. staniało za to LPG. Średnio za litr gazu płynnego płaciliśmy w ubiegłym roku 2,14 zł. Relacja ceny autogazu do benzyny zmalała o 2 punkty proc. w stosunku do poziomu z 2018 roku, czyli 43 proc. Różnica w cenie między litrem EU95 i ON wyniosła w 2019 roku średnio 6 groszy na litrze na niekorzyść oleju napędowego. Dla porównania w roku 2018 były to 2 grosze na litrze.

Trzeba pamiętać, że podatki zawarte w cenach paliw to niejedyna forma finansowania państwa przez kierowców. Na podstawie samych tylko wykroczeń zarejestrowanych w ubiegłym roku przez fotoradary wystawiono ponad 717 tys. mandatów. Przykładowo - w 2018 roku - wpływy z mandatów karnych sięgnęły blisko 400 mln zł. Dodatkowo, już wprost do budżetów samorządów, trafiają opłaty za parkowanie. W dużych miastach jest to kolejne kilkadziesiąt milionów zł rocznie.

W tym miejscu warto dodać, że motoryzacja jest jednym z największych sektorów przemysłu w Polsce, odpowiadając za 10,5 proc. wartości produkcji sprzedanej w tej części gospodarki (produkcja). W 2019 roku eksport szeroko rozumianych produktów motoryzacyjnych z Polski wzrósł o 4 proc. w stosunku rok do roku i wyniósł 36,0 mld euro. Stanowiło to 15,3 proc. wartości polskiego eksportu towarowego.

