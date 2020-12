Ford Fiesta i Focus z układem mild hybrid już w Polsce

W polskich cennikach Fiesty i Focusa pojawiły się już dwie wersje silnika 1.0 EcoBoost, wspomagane miękką hybrydą. Przy okazji producent wprowadził do tych modeli kilka innych nowości.

Zdjęcie Ford Fiesta mHEV /

Modele Fiesta i Focus EcoBoost Hybrid oferowane są w dwóch wariantach mocy 125 KM i 155 KM. Standardowy alternator został zastąpiony rozrusznikiem/generatorem (BISG), napędzanym paskiem, który umożliwia odzyskiwanie energii podczas wytracania prędkości oraz jazdy wybiegiem i wykorzystanie jej do ładowania zestawu chłodzonych powietrzem akumulatorów litowo-jonowych o napięciu znamionowym 48 V.

BISG działa również jako silnik elektryczny, płynnie współpracujący z trzycylindrową jednostką spalinową o niskich stratach tarcia wewnętrznego, wykorzystując zmagazynowaną energię do wzmocnienia momentu obrotowego podczas normalnej jazdy i przyspieszania, a także do zasilania osprzętu elektrycznego pojazdu.

System miękkiej hybrydy nieustannie monitoruje sposób eksploatacji pojazdu, aby określić, kiedy i jak intensywnie ładować akumulator. Pozwala to uzyskać wymierne korzyści i wykorzystywać przechowywaną w akumulatorze energię zgodnie z jednym z dwóch planów działania - odciążania jednostki spalinowej (co ma oznaczać oszczędności na paliwie od 5 do 10 proc.) lub wspomaganie jej podczas przyspieszania. W wersji o mocy 155 KM miękka hybryda dodaje tylko 20 Nm do maksymalnej wartości momentu obrotowego, ale zwiększa jego wartość o połowę w dolnym zakresie obrotów silnika.

Oszczędności na paliwie wynikają także z szerszego zakresu działania systemu Start/Stop. Aktywuje się on nie na postoju ale już przy prędkościach poniżej 25 km/h. BISG umożliwił również inżynierom Forda obniżenie współczynnika kompresji w silniku 1,0‑EcoBoost i zastosowanie większej turbosprężarki, na którą zdecydowali się, aby ograniczyć skutki wolniejszej reakcji na wciśnięcie pedału przyspieszenia. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu dodatkowego momentu obrotowego, zwiększającego też prędkość obrotową silnika i turbosprężarki.

Zdjęcie Ford Focus mHEV /

Za Fiestę z silnikiem o mocy 125 KM i z miękką hybrydą, trzeba zapłacić przynajmniej 72 600 zł, a odmiana 155 KM to wydatek 77 100 zł (bez uwzględnienia obecnych promocji). W przypadku Focusa ceny wynoszą odpowiednio 97 700 zł oraz 102 200 zł.



Wraz z wprowadzeniem wersji mild hybrid, Fiesta otrzymała kilka innych nowości. Odmiany Active i ST-Line otrzymały w aktywnym asystencie parkowania funkcję parkowania prostopadłego ułatwiającą zaparkowanie samochodu bez użycia rąk równolegle do innych samochodów. System ostrzegania przed pojazdami na drodze poprzecznej z aktywnym wspomaganiem hamowania - ostrzega kierowców wycofujących samochód z miejsca parkingowego o pojazdach zbliżających się do niego i mogących znaleźć się na kursie kolizyjnym. System może włączyć hamulce, by uniknąć lub złagodzić skutki kolizji, jeśli kierowca nie zareaguje na wcześniejsze ostrzeżenia. Nowe tryby jazdy Sportowa i Trail w wersji Fiesta Active - poza obecnymi trybami Normalna, Eco i Śliska nawierzchnia. Opcjonalny subwoofer systemu nagłośnienia B&O premium został przeniesiony do nadkola, co powiększyło przestrzeń bagażową i pozwoliło w wersjach wyposażonych w system B&O ulokować w bagażniku koło zapasowe.

Zdjęcie Ford Focus /

Natomiast do Focusa trafił cyfrowy zestaw wskaźników z ekranem o przekątnej 12,3 cala, a także system wczesnego informowania o niebezpieczeństwie na drodze. To drugie rozwiązanie jest możliwe dzięki modemowi FordPass Connect. System może informować o niebezpieczeństwie na drodze, nawet wówczas, gdy zagrożenie to znajduje się za zakrętem lub przed pojazdami poprzedzającymi i kierowca nie jest go w stanie jeszcze dostrzec. Komunikaty o lokalnych zagrożeniach wysyłane są niezależnie od informacji z układu nawigacji satelitarnej i udostępniane są przez lokalne władze oraz przez pojazdy skomunikowane z chmurą danych. Dzięki temu kierowca informowany jest o takich utrudnieniach, jak roboty drogowe, awaryjne zatrzymanie innego pojazdu, obecność zwierząt, pieszych, czy innych przeszkód na jezdni, a nawet o niebezpiecznych warunkach jazdy. Często kierowca otrzymuje te komunikaty ostrzegawcze zanim jeszcze znajdą się one w jego polu widzenia.

