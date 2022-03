Premiery Fiat Tipo i 500X otrzymały nowe napędy hybrydowe

Kiedy Fiat Tipo debiutował w Polsce w 2016 roku, jednym z jego najważniejszych atutów była cena. 42 600 zł trzeba było zapłacić za sedana z silnikiem o mocy 95 KM, wyposażonego między innymi w klimatyzację oraz radio. Przewijamy do 2022 roku i za to samo auto (choć nieco lepiej wyposażone) musimy zapłacić 57 200 zł, natomiast za wersję zmodernizowaną (z silnikiem 1.0 T3 Turbo 100 KM) 64 800 zł.

Sedan jako jedyny nie został objęty zmianami cennikowymi na 2022 rok. Dotyczą one jednak wszystkich pozostałych odmian. I tak hatchbacka kupimy teraz w dwóch wariantach:

1.0 T3 Turbo 100 KM - 80 000 zł

1.6 MultiJet 130 KM - 97 000 zł

Dodajmy, że pierwszy silników dostępny jest z dwoma wersjami wyposażenia (Tipo oraz City Life), natomiast diesel tylko z bogatszą.

Z kolei w przypadku Tipo Cross (czyli uterenowionego hatchbacka) do gamy dołączyła wspomniana wersja hybrydowa. Korzysta ona z silnika 1.5 130 KM oraz elektrycznego motoru, dającego dodatkowe 20 KM. Jest to więc miękka hybryda, ale nietypowa, ponieważ pozwala na toczenie się auta w trybie elektrycznym (jeśli nie dotykamy gazu). Skrzynia biegów to 7-stopniowa "dwusprzęgłówka". Ceny Tipo Cross kształtują się następująco:



1.0 T3 Turbo 100 KM - 85 000 zł

1.6 MultiJet 130 KM - 97 000 zł

1.5 130 KM DCT Hybrid - 108 500 zł

Każda z jednostek może być łączona z jedną z trzech wersji wyposażenia - City Cross, Cross lub specjalną Red.

Te same silniki znajdziemy pod maską Tipo kombi, ale w jego przypadku tylko 100-konna odmiana dostępna jest w bazowej wersji Tipo. Pozostałe tylko w bogatszej City Life.

1.0 T3 Turbo 100 KM - 81 700 zł

1.6 MultiJet 130 KM - 103 000 zł

1.5 130 KM DCT Hybrid - 114 500 zł

