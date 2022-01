Premiery Fiat Scudo - premiera nowego dostawczaka

Najnowsze wcielenie Scudo bazuje już na tej samej platformie, na której zbudowane są inne modele wchodzące w skład koncernu Stellantis.

Bliźniak Citroena Jumpera i Peugeota Experta dostępny jest w wielu wariantach, w tym oczywiście jako furgon. W przypadku tej wersji nadwozia klienci mają do wyboru trzy długości auta: Compact (ładownia 4,6 m3), Standard (5,3 m3) oraz Maxi (6,1 m3).

Najtańsze Scudo Compact ze 102-konnym turbodieslem o pojemności 1499 ccm z manualną 6-biegową manualną skrzynią wyceniono na polskim rynku na 88 500 zł netto/108 855 zł brutto. Na drugim końcu cennika furgonów znajduje się odmiana Maxi już 2-litrową jednostką o mocy 177 KM zestawioną standardowo z 8-stopniowym "automatem" - cena tej wersji zaczyna się od 110 500 zł netto/135 915 zł brutto.



Mieszczące do 6 osób brygadówki z silnikiem 1.5 MultiJet 120 KM ze składanym drugim rzędem siedzeń wyceniane są od 107 000 zł netto/131 610 zł brutto, natomiast Scudo ze stałymi siedziskami z tyłu kosztuje 110 000 zł netto/135 300 zł brutto, ale pod maską pracuje tam już jednostka 2.0 MultiJet o mocy 145 KM.



Polscy klienci zamówić też mogą Fiata Scudo w wersji platforma do zabudowy. Jedyna dostępna opcja to połączenie 2-litrowego turbodiesla o mocy 145 KM z dłuższym rozstawem osi. Cena takiego pojazdu zaczyna się od 90 000 zł netto/110 700 zł brutto.

Szeroka ilość wariantów elektrycznego E-Scudo

Bezemisyjny napęd E-Scudo dostępny jest z elektrycznym silnikiem o mocy 136 KM oraz dwoma zestawami baterii: 50 kWh i 75 kWh.



Bazowy wariant furgonu z mniejszym zestawem akumulatorów trakcyjnych wyceniono na 143 000 zł netto/175 890 zł brutto. Z kolei najdłuższe nadwozie w połączeniu z baterią o pojemności 75 kWh kosztować ma od 178 000 zł netto/218 940 zł brutto.



Co ciekawe, wariant kombi mogący pomieścić do 9 osób dostępny jest wyłącznie w elektrycznym E-Scudo - cennik od 159 500 zł netto/ 196 185 zł brutto dotyczy wariantu z baterią 50 kWh.



Wśród elektrycznych odmian Scudo są także brygadówki (od 160 000 zł netto/196 800 zł brutto) oraz platformy (od 140 172 200 zł brutto).



