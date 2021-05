Elektryczna Kia EV6 z polskimi cenami

Zupełnie nowy model koreańskiego producenta zaskakuje osiągami topowej wersji, za którą wcale nie trzeba zapłacić tak dużo.

Zdjęcie Kia EV6 /

Prototypy Kia EV6. Tygrys stracił nos!

Do wyposażenia seryjnego EV6 należą między innymi 19-calowe alufelgi, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, dwa ekrany (wskaźników i multimediów) o przekątnej 12,3 cala każdy, nawigacja, reflektory LED, asystent utrzymania pasa ruchu, system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania: pojazdów, przechodniów, rowerzystów, asystent skrętu w lewo oraz aktywnego sterowania kierownicą w celu uniknięcia kolizji.

Do wyposażenie seryjnego wersji Plus należą elektrycznie sterowane fotele, skórzana tapicerka, podgrzewane przednie fotele i kierownica, 20-calowe alufelgi, system monitorowania martwego pola w lusterkach, system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania oraz system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów na skrzyżowaniach.

Odmiana GT-Line wyróżnia się między innymi adaptacyjnymi reflektorami, sportową stylistyką, wentylowanymi przednimi fotelami, ogrzewaną tylną kanapą, wyświetlaczem head-up z rozszerzoną rzeczywistością oraz nagłośnieniem Meridian.

EV6 w topowej wersji GT ma kubełkowe fotele, zamszową tapicerkę, 21-calowe felgi, tarcze hamulcowe w rozmiarze 20" przód i 19" tył, mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu i adaptacyjne zawieszenie.

Zdjęcie Kia EV6 /

Podstawowa odmiana koreańskiego crossovera ma 170 KM, napęd na tył i zasięg wynoszący 400 km. Jej ceny zaczynają się od 179 900 zł. Za dodatkowe 20 tys. zł otrzymamy wersję mającą 228 KM i większą baterię, pozwalającą na przejechanie do 510 km. Przynajmniej 216 900 zł trzeba wyłożyć na odmianę z napędem na obie osie i rozwijającą 325 KM (zasięg 460 km). Natomiast topowa odmiana kosztuje 281 900 zł, występuje tylko z wyposażeniem GT i oferuje aż 585 KM i przyspieszenie do 100 km/h w 3,5 s.



Kia EV6 1 / 6 Kia EV6 Źródło: udostępnij

Elektryczny crossover Kii będzie oferowany wraz z dostępem do rozbudowanej sieci stacji szybkiego ładowania i ze zintegrowaną platformą płatniczą. Jako członek joint venture o nazwie IONITY, Kia zaoferuje nabywcom EV6 obniżone stawki za ładowanie w jedynej ogólnoeuropejskiej sieci, która dysponuje ultraszybkimi ładowarkami o mocy 350 kW. Miesięczny koszt abonamentu, zapewniającego dostęp do energii w obniżonej cenie 1,35 zł / kWh, wynosi 58 zł. Nabywcy EV6 w ramach przedsprzedaży oraz ci, którzy zdecydują się na jego zakup do końca 2022 roku abonament na 12 miesięcy otrzymają bezpłatnie. Do końca lipca tego roku w Polsce jest planowane uruchomienie 6 stacji sieci IONITY. Kolejne 5 ma być uruchomione do końca 2021 roku. W 24 europejskich krajach docelowo ma ich być 400 i mają być rozmieszczone co 120 km wzdłuż międzynarodowej sieci autostrad.