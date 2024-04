Dacia Jogger Hybrid z polskimi cenami. Siedem miejsc i 15 trybów pracy

Spis treści: 01 Dacia Jogger Hybrid 140. Ma trzy silniki i 15 trybów pracy

Dacia Jogger Hybrid 140. Ma trzy silniki i 15 trybów pracy

Dacia Jogger Hybrid 140, bo tak nazywa się ta wersja, wyposażona została w technologię hybrydową znaną również z innych modeli z koncernu Renault. Bazą jest jednostka benzynowa o pojemności 1,6 l, mocy 94 KM i 148 Nm momentu obrotowego. Wspomagają go dwa silniki elektryczne. Pierwszy generuje 49 KM i 205 Nm, drugi, przejmujący rolę rozrusznika i alternatora - 20 KM. Łącznie układ generuje 140 KM. Układ może działać w 15 różnych kombinacjach pracy poszczególnych silników. Samochód zawsze rusza jednak w trybie elektrycznym (na prądzie może rozpędzić się maksymalnie do 65-70 km/h). Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z wersją pięcio- czy siedmiomiejscową, hybrydowy Jogger rozpędza się do 100 km/h w 10 sekund. Prędkość maksymalna wynosi natomiast 167 km/h. Średnie spalanie w cyklu mieszanym to 4,7-4,8 l na 100 km. Warto tutaj dodać, że jest to pierwsza i jedyna wersja tego modelu ze skrzynią automatyczną.

Dacia chwali się, że Jogger w odmianie hybrydowej może poruszać się po mieście w trybie w pełni elektrycznym przez 80 proc. czasu jazdy. Zużycie paliwa w cyklu miejskim ma być natomiast o 40 proc. niższe w porównaniu z wersją z jednostką spalinową. Za magazynowanie energii odpowiada litowo-jonowy akumulator o pojemności 1,2 kWh. Samochód uzupełnia energię w czasie zwalniania i hamowania. W czasie np. jazdy po autostradzie akumulator może być doładowywany przez silnik spalinowy.

Zdjęcie Hybrydowy układ w Dacii Jogger może działać w 15 trybach pracy poszczególnych silników.

Dacia Jogger Hybrid 140 dostępna w wersji siedmioosobowej

Tak jak już wspomniałem, hybrydowa Dacia Jogger oferowana jest w wersji pięcio- i siedmiomiejscowej. Producent zwraca uwagę, że wprowadzenie układu hybrydowego nie spowodowało utraty przestrzeni w bagażniku. To dlatego, że akumulator umieszczony jest pod podłogą, w miejscu koła zapasowego, podobnie jak w zbiornik gazu w wersji z instalacją LPG. W efekcie pojemność bagażnika w konfiguracji pięcioosobowej wynosi 607 litrów.

Zdjęcie Już w podstawowym wyposażeniu hybrydowego Joggera znajdziemy 7-calowy zestaw wskaźników i 8-calowy ekran multimediów. / materiały prasowe

Jakie wersje wyposażenia w hybrydowej Dacii Jogger?

Hybrydową Dacię Jogger nabyć można w dwóch wersjach wyposażenia. W pierwszej z nich, Expression, możemy liczyć m.in. na:

7-calowy zestaw wskaźników

manualną klimatyzację

8-calowy ekran multimediów

światła dzienne i mijania w technologii LED

modułowe relingi dachowe

elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu

czujniki parkowania z tyłu

Druga z wersji wyposażenia, Extreme, oferuje m.in.:

kamerę cofania

uchylane szyby w trzecim rzędzie (wersja siedmiomiejscowa)

klimatyzację automatyczną

kartę Keyless Entry

stoliki typu lotniczego

Ceny hybrydowej Dacii Jogger startują od 109 550 zł. Tyle właśnie kosztuje odmiana pięcioosobowa w wersji Expression. Szczyt oferty hybrydowej Dacii stanowi auto wariant siedmioosobowy z wersją Extreme. Wówczas jest to koszt 118 550 zł. Takie ceny mogą z Joggera uczynić bardzo atrakcyjną pozycję na rynku aut hybrydowych.

Dacia Jogger Hybrid. Ceny Wersja Expression Extreme 5-miejscowa 109 550 zł 114 350 zł 7-miejscowa 114 050 zł 118 850 zł

Zmiany również w innych autach Dacii

Warto dodać, że Dacia wprowadziła zmiany również w innych autach. Zmodernizowano wszystkie wersje Joggera, Sandero i Sandero Stepway. Auta na rok modelowy 2024 wyposażone zostały w standardzie w:

system rozpoznawania znaków drogowych oraz ostrzegania o nadmiernej prędkości

system kontroli pasa ruchu

system utrzymania pasa ruchu

aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów

system kontroli zmęczenia kierowcy

czujniki światła i deszczu

Wynika to z konieczności spełnienia unijnych regulacji GSR2. W związku z tym wspomniane już systemy bezpieczeństwa znaleźć można również w egzemplarzach hybrydowego Joggera. Rumuński producent deklaruje, że auto można już zamawiać, a pierwsze egzemplarze pojawią się w salonach w drugiej połowie maja.