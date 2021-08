Czy to dobry moment na zakup auta używanego?

Według analiz AAA AUTO, największego dealera aut używanych w Europie Środkowo-Wschodniej, tegoroczne lato może być optymalnym miesiącem na zakup auta używanego. Po turbulencjach na rynku samochodów używanych związanych z pandemią koronawirusa, nastąpił okres stabilizacji cen. Eksperci równocześnie przestrzegają, że jesienią może nastąpić dalszy ich wzrost.

Z kolei analitycy serwisu Edmunds.com ogłosili, że oferta nowych pojazdów była o 48% mniejsza pod koniec kwietnia 2021 w porównaniu do kwietnia 2020. Mniejsza podaż samochodów zaowocowała dużym wzrostem cen. Podobnie jest w Europie, także w Polsce. To wszystko wpłynęło na to, że rok 2021 musi być inaczej postrzegany w kontekście tego, kiedy jest najlepszy moment na zakup auta używanego.

Wśród kierowców silne jest przekonanie, że jesień i zima są związane z największymi promocjami i przecenami na rynku motoryzacyjnym. Powszechnie uznawanym za dobry miesiąc na zakup auta używanego jest też marzec, wielu dealerów robi wtedy wiosenne promocje. Trzeba mieć świadomość, że teraz sytuacja stała się bardziej dynamiczna.

- Po okresie ograniczeń sprzedaży, obserwujemy ogromny wzrost popytu wśród naszych klientów, jak i na całym rynku używanych samochodów. W maju i czerwcu sprzedaliśmy najwięcej aut w ciągu jednego miesiąca w historii firmy. Ale na rynku generalnie brakuje samochodów. Większy popyt niż podaż, ale także ograniczona produkcja nowych samochodów, wpłynęły na podniesienie cen aut używanych - powiedziała Karolina Topolová, dyrektor AURES Holdings, operatora sieci autocentrów AAA AUTO.

Porównanie średnich cen aut z 03.2020 z 06.2021 Model Mediana ceny w marcu 2020 Mediana ceny w czerwcu 2021 Opel Astra 28 122 zł 36 407 zł Audi A4 28 699 zł 30 687 zł BMW 3 36 199 zł 40 099 zł VW Passat 35 327 zł 46 556 zł

Klienci kierują się przeświadczeniami podczas zakupu samochodu używanego, podobnymi do tych, że bilety samolotowe najlepiej kupować w środy, a z zakupem sprzętu elektronicznego warto czekać do Black Friday. Wielu z nich uważa, że najlepiej kupować samochody pod koniec roku, czy pod koniec każdego miesiąca. Ale czy jeśli potrzebujemy samochodu w styczniu trzeba czekać 11 miesięcy, by go kupić? Oczywiście, że nie. Należy obserwować rynek i panujące na nim tendencje.

- W przypadku większości najlepiej sprzedających się używanych modeli, ceny od początku roku wzrosły w granicach od pięciu do nawet kilkunastu procent, a dla niektórych nawet więcej. Wakacje powinny uspokoić nieco sytuację, a dealerzy będą mogli w większym stopniu uzupełniać zapasy. Dlatego radzimy nie czekać z zakupem do jesieni, kiedy standardowo jest to drugi najsilniejszy sezon sprzedaży samochodów w roku. Ceny samochodów po lekkiej stabilizacji w okresie letnim znów wzrosną i na rynku znów pojawi się mniej aut - dodaje Karolina Topolová.

