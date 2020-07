Coraz więcej samochodów bez OC. Kierowców nie stać?

​Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zidentyfikował w 2019 r. ok. 127 tys. właścicieli pojazdów, którzy nie posiadali obowiązkowej polisy OC - informuje w środę "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Prawdziwe kłopoty zaczynają się gdy kierowca bez OC spowoduje szkodę /Jakub Wosik /Reporter

Dziennik podaje, że z zeszłorocznego raportu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynikało, że po polskich drogach jeździ blisko 100 tys. samochodów bez ważnej polisy OC. To nawet 0,5 proc. pojazdów, które mogą brać udział w ruchu.

Natomiast z opublikowanego we wtorek sprawozdania rocznego UFG za 2019 r. wynika, że zidentyfikował on w tym czasie ok. 127 tys. posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie posiadali obowiązkowego ubezpieczenia OC.



"Fundusz twierdzi, że identyfikacja takiej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych bez polisy OC możliwa była nie tylko dzięki sprawnej współpracy z policją i Inspekcją Transportu Drogowego, ale przede wszystkim dzięki stałemu rozwijaniu przezeń własnych narzędzi kontroli. Zestawiając i analizując dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i administrowanej przez siebie ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych, UFG jest w stanie coraz lepiej identyfikować brak obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej" - czytamy w "Rzeczpospolitej".



Dziennik przypomina, że maksymalna kara dla właścicieli samochodów osobowych za brak ważnej polisy OC sięga teraz 5200 zł. To o 700 zł więcej niż rok wcześniej i o 1400 zł więcej niż pięć lat temu.