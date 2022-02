Producenci Rok 2021 był udany dla Toyoty

Wzrost rejestracji odnotowano także w przypadku aut dostawczych, ciężarowych oraz przyczep i naczep - wynika z raportu PZPM i KPMG.

"Ogółem w całym 2021 roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce wzrosła o 4,3 proc. i wyniosła 446,6 tys. Klienci instytucjonalni w omawianym czasie zarejestrowali 331 tys. pojazdów - co oznacza wzrost o 6,4 proc. r/r. W segmencie klientów indywidualnych w tym okresie zarejestrowano 115,6 tys. samochodów, o 1,4 proc. mniej w porównaniu z 2020 rokiem" - wskazano w opublikowanym w czwartek raporcie kwartalnym PZPM i KPMG w Polsce "Branża motoryzacyjna".

To oznacza, że niemal 70 proc. rynku nowych samochodów należy do firm. Tylko 3 nowe auta na każde 10 sprzedanych trafia do rąk prywatnych.



Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś zauważa, że wynik rejestracji samochodów osobowych w 2021 r., który dla branży był kolejnym rokiem kryzysowym, jest zbliżony do poziomu rejestracji w poprzednim - 2020 r. "To nie dziwi, bo w roku 2020 doświadczyliśmy skutków wybuchu pandemii i związanych z nią kilkumiesięcznych przerw w produkcji, natomiast w drugim półroczu 2021 roku mieliśmy do czynienia z poważnymi zastojami w dostawach półprzewodników, które także bardzo spowolniły dostawy samochodów na rynek. Optymizmem napawa świetny wynik rejestracji pojazdów ciężarowych oraz przyczep i naczep, a także bardzo dobry rezultat rejestracji samochodów dostawczych" - powiedział, cytowany w informacji prasowej, Faryś.

Z raportu wynika, że w 2021 r. wobec 2020 r. o 23,9 proc. wzrosła rejestracja aut dostawczych; o 58,1 proc. ciężarowych oraz przyczep i naczep, których zarejestrowano o blisko 95 proc. więcej r/r.

Jak przekazano, w ub.r. zarejestrowano blisko 357 tys. nowych samochodów osobowych marek popularnych, co przekłada się na wzrost o 1,5 proc. względem 2020 r. Z kolei o 80 proc. w porównaniu do 2020 r. wzrosła liczba rejestracji pojazdów o napędzie alternatywnym. Zakupy w zdecydowanej większości dokonywane były przez klientów instytucjonalnych, którzy odpowiadali za 70 proc. (251 tys.) wszystkich nowych rejestracji tego typu aut, co przełożyło się na 3,2 proc. wzrost r/r.

"Segment pojazdów z napędami alternatywnymi wciąż utrzymuje bardzo wysoką dynamikę wzrostu. Najsilniejszy wzrost sprzedaży zanotowano w grupie samochodów hybrydowych typu plug-in. W całym 2021 roku sprzedano blisko 9,3 tys. tego typu aut, o blisko 106 proc. więcej niż w 2020 r." - tłumaczy Mirosław Michna z KPMG w Polsce.

Dodał, że klienci coraz chętniej decydują się na zakup aut w pełni elektrycznych. "W 2021 roku Polacy zarejestrowali 7,2 tys. pojazdów tego typu. Jest to wzrost o 94,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Potwierdza to umocnienie się trendu rozwojowego na rynku samochodów z napędem alternatywnym" - wskazał.

Według raportu liczba nowych rejestracji samochodów premium+ w 2021 r. była rekordowa i wyniosła 89,8 tys., czyli była większa o 17,2 proc. niż w 2020 r. Nowe rejestracje dotyczyły w większości samochodów premium+ z napędem alternatywnym, które odnotowały 87-proc. wzrost względem 2020 r. Pojazdów napędzanych benzyną i olejem napędowym przybyło mniej niż 2020 r., odpowiednio o -2,6 proc. oraz -33,9 proc. Blisko 90 proc. (80,3 tys.) zakupów dokonywanych było przez klientów instytucjonalnych, co przełożyło się na wzrost o 17,9 proc. r/r. Liczba rejestracji w segmencie klientów indywidualnych wzrosła o 11,6 proc. względem 2020 roku.

Jak podano, w ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano 437,4 tys. pojazdów samochodowych, to spadek dynamiki o 3,1 proc. r/r i przedłużenie trendu spadkowego do 4 lat z rzędu. Niższy wynik produkcji dotyczy przede wszystkim samochodów osobowych (-7,2 proc. r/r). Mniej o 13,8 proc. (5,2 tys.) względem poprzedniego roku wyprodukowano także autobusów.

Z danych wynika, że 2021 r. przyniósł kontynuację trendu spadkowego na rynku motorowerów: zarejestrowano 12,7 tys. nowych motorowerów, czyli o 30,7 proc. mniej niż w roku 2020. Spadek liczby rejestracji odnotował także segment motocykli - w 2021 r. zarejestrowano 21,6 tys. nowych motocykli, czyli o 1,1 proc. mniej wobec 2020 r.

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce "Branża motoryzacyjna" jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.



