Ceny Forda Pumy po liftingu. Bogate wyposażenie za mniej niż 100 tys. zł

Ford Puma po liftingu. Zmian znacznie więcej w środku niż na zewnątrz

Ford Puma pod kątem stylistycznym nie doczekał się zbyt dużej modernizacji. Producent ograniczył się właściwie do takich zabiegów jak wprowadzenie nowych reflektorów ze zmienioną sygnaturą świetlną czy przeniesienie logo na osłonę chłodnicy.

Więcej zmian zaszło natomiast wewnątrz. Przed kierowcą znajduje się zestaw wskaźników o przekątnej 12,8 cala. Do obsługi multimediów służy natomiast 12-calowy wyświetlacz, który, zdaniem producenta, ma sprawiać wrażenie "wiszącego". Z jego poziomu możemy na przykład (niestety) obsługiwać także klimatyzację.

Reklama

Zmodernizowany Ford Puma. Jeden silnik w kilku wersjach

Gama napędowa zmodernizowanej Pumy obejmuje trzy, a właściwie cztery wersje bazujące na litrowym silniku benzynowym z układem miękkiej hybrydy. Podstawę oferty stanowi odmiana 1.0 EcoBoost Hybrid o mocy 125 KM. Dostępna jest ona z sześciobiegową skrzynią manualną (170 Nm, czas do 100 km/h - 9,8 s, prędkość maksymalna - 191 km/h) lub siedmiobiegowym automatem (190 Nm, czas do 100 km/h - 9,6 s, prędkość maksymalna - 190 km/h).

Zdjęcie Ford Puma po liftingu dostępny jest z miękką hybrydą w trzech wariantach mocy.

Klienci mogą zdecydować się również na wersję o mocy 155 KM i 190 Nm momentu obrotowego. Auto rozpędza się do 100 km/h w 8,7 s i może gnać z prędkością 200 km/h. Wersja ta dostępna jest tylko z siedmiobiegowym automatem. Topową odmianę napędową stanowi wersja 170-konna. Zapewnia ona 200 Nm i czas od 0 do 100 km/h na poziomie 7,4 s. Maksymalnie auto rozpędzić się może do 210 km/h. Ta wersja, podobnie jak poprzednia, współpracuje z siedmiobiegowym automatem i dostępna jest jedynie w odmianie wyposażeniowej ST.

Zdjęcie W podstawowej wersji wyposażeniowej zmodernizowanej Pumy można liczyć m.in. na 12,8-calowy ekran wskaźników i 12-calowy wyświetlacz multimediów. / materiały prasowe

Ford Puma po liftingu. Wyposażenie

Skoro już przy wersjach wyposażenia jesteśmy - zmodernizowany Ford Puma dostępny jest w czterech odmianach. Już w podstawowej, Titanium, nie będziemy narzekać na jakiekolwiek braki. Znajdziemy tutaj m.in.

czujniki parkowania z tyłu

reflektory Full LED ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED

tylne światła LED

kamerę cofania

12-calowy ekran multimediów

bezprzewodową łączność z telefonem za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay

12,8-calowy zestaw wskaźników

automatyczną klimatyzację

tempomat z inteligentnym ogranicznikiem prędkości

system rozpoznawania znaków drogowych

system wspomagający utrzymanie w pasie ruchu

17-calowe felgi

W wyższej odmianie wyposażeniowej, ST-Line, klienci mogą liczyć dodatkowo na:

sportowe zawieszenie

pakiet stylistyczny ST-Line

dolne obramowanie bocznych szyb w czarnym kolorze

W wyższej odmianie, ST-Line X, znajdziemy m.in.:

elektrycznie i bezdotykowo sterowaną klapę bagażnika

bezprzewodową ładowarkę do telefonu

lusterka boczne z lampkami oświetlającymi podłoże z projekcją logo

18-calowe felgi

Zdjęcie Topową wersją wyposażeniową jest odmiana ST. Znajdziemy tutaj m.in. matrycowe reflektory Full LED z funkcją doświetlania zakrętów czy system kamer 360 stopni. / materiały prasowe

Topową wersją wyposażeniową jest ST. Tutaj klienci mogą liczyć m.in. na:

matrycowe reflektory Full LED z funkcją doświetlania zakrętów

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

system kamer 360 stopni

pakiet stylistyczny ST

zawieszenie sportowe ST

podgrzewanie kierownicy i przednich foteli

przednie fotele z certyfikatem AGR

19-calowe felgi

Ile kosztuje Ford Puma po liftingu. Możesz wydać mniej niż 100 tys. zł

W związku z wprowadzeniem Forda Pumy po liftingu do oferty polski importer zdecydował się na ceny promocyjne. W efekcie nowe auto w podstawowej wersji wyposażeniowej możemy zakupić już za 99 900 zł. Promocjami są objęte również pozostałe wersje. Importer zaznacza jednak, że rabat jest ograniczony w czasie i "obowiązuje do wyczerpania zapasów pojazdów objętych promocją". Pełny cennik zmodernizowanej Pumy wraz z cenami katalogowymi (w nawiasach) prezentuje się następująco:

Ford Puma po liftingu. Ceny Wersja Titanium ST-Line ST-Line X ST 1.0 EcoBoost Hybrid 125 KM (6-biegowa skrzynia manualna) 99 900 zł (110 330 zł) 109 160 zł (119 660 zł) 114 960 zł (129 460 zł) - 1.0 EcoBoost Hybrid 125 KM (7-biegowy automat) 113 860 zł (122 860 zł) 117 360 zł (127 860 zł) 123 160 zł (137 660 zł) - 1.0 EcoBoost Hybrid 155 KM (7-biegowy automat) - 120 660 zł (131 160 zł) 126 460 zł (140 960 zł) - 1.0 EcoBoost Hybrid 170 KM (7-biegowy automat) - - - 148 560 zł (163 060 zł)

Zdjęcie W związku z ofertą promocyjną ceny zmodernizowanej Pumy startują od 99 900 zł. / materiały prasowe

Zdjęcie Gamę napędową Pumy po liftingu otwiera litrowy silnik benzynowy o mocy 125 KM (układ miękkiej hybrydy) współpracujący z sześciobiegową skrzynią manualną. / materiały prasowe

Zdjęcie Ford Puma dostępny jest w czterech odmianach wyposażenia: Titanium, ST-Line, ST-Line X oraz ST. / materiały prasowe

Zdjęcie Topowa wersja wyposażeniowa, ST, dostępna jest wyłącznie z 170-konnym litrowym silnikiem benzynowym (miękka hybryda) oraz siedmiobiegowym automatem. / materiały prasowe