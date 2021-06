BMW X3 M oraz X4 M też przeszły modernizację

Wraz z odświeżonym X3 oraz X4, na polskim rynku debiutują zmodernizowane usportowione wersje tych model - M oraz M Competition. Poza zmianami stylistycznymi możemy liczyć także na lepsze osiągi

Zdjęcie BMW X3 M Competition i X4 M Competition /

Na pierwszy rzut oka nic nie zmieniło się pod maską X3 M oraz X4 M. Tak jak do tej pory znajdziemy tam 3-litrowy, doładowany silnik R6 o mocy 480 KM lub 510 KM we wzmocnionej wersji Competition. Zwiększył się za to maksymalny moment obrotowy - dotychczas w obu przypadkach wynosił 600 Nm, a teraz jest to odpowiednio 620 i 650 Nm. BMW wspomina także o zastosowaniu nowego, kutego wału korbowego o bardzo lekkiej konstrukcji.



Zmiany wydawałoby się dość symboliczne, ale zmodernizowane X3 M oraz X4 M są teraz szybsze. W wersjach "zwykłych" sprint do 100 km/h skrócił się z 4,2 s do równych 4 sekund. Z kolei Competition osiąga "setkę" w 3,8 s, co jest poprawą o 0,3 s. Prędkość maksymalna to standardowe 250 km/h, ale po zakupieniu pakietu M Driver, limiter jest przesuwany na 285 km/h.



Tak jak dotychczas, standard obejmuje 8-biegową automatyczną skrzynię biegów oraz napęd na wszystkie koła. BMW podkreśla jednak, że został on przeprogramowany i teraz więcej mocy trafia na tylną oś. Standard obejmuje też sportowy układ wydechowy z aktywnymi klapkami oraz adaptacyjne amortyzatory.

Pływający układ hamulcowy M (seryjny) ma oczywiście zaciski lakierowane na kolor niebieski, ale na życzenie mogą być one w błyszczącym kolorze czarnym lub czerwonym. Z kolei nowe 21-calowe, frezowane i kute obręcze kół w kolorze Jet Black pozwalają zaoszczędzić 2 kg masy na każde koło.



Przejęta z odświeżonych modeli X3 i X4, powiększona atrapa chłodnicy z jednoczęściową ramą utrzymana jest w błyszczącym kolorze czarnym. Oprócz standardowych diodowych reflektorów matrycowych, spłaszczonych o ok. 10 milimetrów, dostępne są teraz jako wyposażenie dodatkowe także światła laserowe o zasięgu do 650 metrów. Przód wyróżnia się też nowymi, umieszczonymi pionowo i wydłużone bocznymi wlotami powietrza, które rozchodzą się w dół w kierunku krawędzi aerodynamicznej, zagięte do środka pojazdu i obramowane osłonami w błyszczącym kolorze czarnym. Taki sam kolor mają osłony zoptymalizowanych pod kątem aerodynamicznym lusterek zewnętrznych M, skrzela M oraz w BMW X4 M Competition także spojler tylny.



Zdjęcie BMW X3 M Competition /

X3 M przejmuje z odświeżonego X3 w pełni diodowe lampy tylne z czarnym obramowaniem i węższą grafiką świetlną. Dolna część pasa tylnego jest charakterystyczna dla M i polakierowana w błyszczącym kolorze czarnym. Z kolei pas tylny X4 M ma szeroką, wyróżniającą się wstawkę w kształcie kowadła, która jest polakierowana w błyszczącym kolorze czarnym. W obu modelach dwie pary końcówek rury wydechowej sportowego układu wydechowego M w kolorze czarnego chromu otaczają duży dyfuzor. Zmodernizowane wersje otrzymały też nowe kolory - metalizowany czarny karbon M, metalizowany szary Brooklyn M, metalizowany niebieski M Marina Bay i żółty M Sao Paulo. Po raz pierwszy dostępny jest także szeroki wybór lakierów BMW Individual, na przykład matowy Frozen Marina Bay Blue.

Zdjęcie BMW X3 M Competition /

Wewnątrz znajdziemy zaprojektowany na nowo panel sterowania na konsoli środkowej, który pochodzi z M3 i M4. Oprócz dźwigni biegów M, kontrolera BMW i umieszczonego teraz tutaj czerwonego przycisku uruchamiania silnika, posiada dwa nowe przyciski bezpośredniego dostępu do ustawień napędu i układu jezdnego, a także trybów M. Standardem są fotele sportowe M z regulowanymi elektrycznie zagłówkami i logo M. Oprócz tapicerki ze skóry Merino w czterech zestawieniach kolorystycznych dostępna jest opcjonalnie tapicerka BMW Individual ze skóry Merino w kolorze truflowym. Listę nowości zamyka system multimedialny z ekranem powiększonym do 12,3 cala oraz wyloty powietrza z nowymi listwami galwanicznymi oraz listwy ozdobne są teraz wykonane standardowo w ciemnym aluminium Rhombicle, na życzenie dostępny jest m.in. nowy wariant - jesion porowaty.



Odświeżone BMW X3 M kosztuje 433 900 zł, a wersja Competition to wydatek 470 400 zł. W przypadku X4 M ceny to 441 900 zł oraz 478 400 zł.