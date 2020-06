Bentley bentayga. Hit sprzedaży

SUV-y biją dziś rekordy popularności i nie chodzi wyłącznie o - stosunkowo przystępne cenowo - modele pokroju toyoty RAV4 i volkswagena tiguana. Prawdziwym sprzedażowym hitem okazał się też - zaprezentowany w grudniu 2015 - bentley bentayga.

Brytyjczycy pochwalili się właśnie, że do klientów trafiło już przeszło 20 tys. egzemplarzy luksusowej "terenówki". Oznacza to, że - licząc od opublikowania cenników - każdego dnia nabywcy otrzymywali średnio 13,7 egzemplarza...

Przeszło 20 tys. egzemplarzy dostarczonych do nabywców z całego świata oznacza, że po drogach porusza się dziś ponad 48 tysięcy(!) ton brytyjskich suvów z logo Bentleya!

Przypomnijmy - produkcja bentleya bentayga rozpoczęła się w grudniu 2015 roku. Pierwsze egzemplarze trafiły do nabywców pod koniec marca 2016 roku. Za podstawowy model - samochód z silnikiem Diesla o pojemności 4,0 l (435 KM i 900 Nm) zapłacić trzeba było wówczas od 135 tys. funtów (ok 655 tys. zł po ówczesnym kursie). Auto o masie 2,4 tony osiąga setkę w 4,8 s i rozpędza się do prędkości maksymalnej 270 km/h.

Warto dodać, że debiut modelu wywołał w świecie motoryzacji wiele kontrowersji. Chodziło głównie o nietypową "ciężką" stylistykę, która w opinii wielu komentujących rzutować miała na popularność pojazdu...