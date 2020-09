Będzie podwyżka za przejazd autostradą A4

​Mimo negatywnego stanowiska GDDKiA, spółka Stalexport Autostrada Małopolska podtrzymuje planowaną od 1 października podwyżkę opłat za przejazd auta osobowego autostradą A4 Katowice-Kraków z 10 do 12 zł na każdej bramce. Potwierdza też utrzymanie rabatów przy płatnościach automatycznych.

Obecnie kierowcy aut osobowych, korzystający z płatności automatycznych, płacą 7 zł na każdej bramce, zamiast 10 zł, jak pozostali kierowcy. Gdy za dwa tygodnie normalna stawka dla płacących gotówką lub kartą wzrośnie do 12 zł, dla płacących automatycznie będzie to 8 zł.

"Przejazd samochodem osobowym z aplikacjami Autopay bądź SkyCash albo z urządzeniem pokładowym A4Go będzie tańszy o 4 zł na każdej bramce" - podała spółka Stalexport Autostrada Małopolska we wtorkowym komunikacie.



Z danych spółki wynika, iż w godzinach szczytu udział płatności automatycznych w transakcjach ogółem wynosi obecnie ok. 35 proc.



Ci, którzy kupią impulsy na przejazdy autostradą Katowice-Kraków w ciągu najbliższych dwóch tygodni, w cenie 7 zł, będą mogli opłacać nimi przejazdy przez kolejne dwa lata - tym samym będą korzystać ze starej ceny, niezależnie od ewentualnych zmian stawek. By z tego skorzystać, należy do końca września doładować urządzenie pokładowe impulsami lub zarejestrować się w usłudze A4Go i wykupić pakiet impulsów.



Poprzednia podwyżka opłat za przejazd autostradą A4 między Katowicami a Krakowem miała miejsce 1 marca 2015 r. W lipcu br. tłumacząc przyczyny planowanej podwyżki, przedstawicie spółki SAM oświadczyli, że wynika ona "ze wzrostu kosztów eksploatacji i utrzymania projektu".



Podwyżce sprzeciwiła się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która jednak nie może jej zablokować, jeżeli wszystko odbywa się w zgodzie z zapisami umowy koncesyjnej. W ocenie GDDKiA, podwyżka jest niezasadna oraz uderza bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy. Przedstawiciele GDDKiA bezskutecznie prosili spółkę SAM o rozważenie zmiany swojej propozycji podwyżkowej.