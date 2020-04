Audi podsumowuje sprzedaż w cieniu koronawirusa

W kontekście trwającej pandemii koronawirusa, Audi dokonuje bilansu po trudnym pierwszym kwartale 2020 roku. W związku z izolacją i zamknięciem salonów dealerskich na całym świecie, dostawy samochodów marki Audi spadły w pierwszych trzech miesiącach tego roku o 21,1 procent.

Zdjęcie Audi RS Q8 /INTERIA.PL

W pierwszym kwartale 2020, z uwagi na rozszerzającą się pandemię koronawirusa, Audi działało w bardzo niestabilnym otoczeniu prawnym i ekonomicznym. Globalne zamknięcie miało negatywny wpływ na cały motoryzacyjny łańcuch wartości: na sprzedaż, popyt i na stabilność łańcuchów dostaw. "Zamknęliśmy w kontrolowany sposób nasze moce produkcyjne i dzięki temu oraz dzięki obecnemu skróceniu czasu pracy, ochroniliśmy miejsca pracy w naszych zakładach w Niemczech. Zdrowie naszych pracowników i ich rodzin zawsze było i jest naszym priorytetem" - powiedział Arno Antlitz, członek zarządu AUDI AG ds. finansów, działalności w Chinach i spraw prawnych. "Jednocześnie, w tej fazie kryzysu, kiedy rynki są w zastoju, udało nam się ochronić naszą płynność finansową i utrzymać stabilne, podstawowe procesy w naszej firmie."



Po tym, jak Audi rozpoczęło rok 2020 inicjatywą modelową, rozprzestrzenianie się koronawirusa i związane z tym decyzje, takie jak zamykanie salonów sprzedaży i izolacja, miały coraz bardziej negatywny wpływ na dostawy samochodów, najpierw na rynku chińskim, a później także w innych głównych regionach. Z powodu pandemii dostawy samochodów marki Audi w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 r. spadły o 21,1 procent, do 352 993 pojazdów (w 2019 r.: 447 247). Pomimo tego, wyniki sprzedażowe Audi były i tak lepsze niż wyniki całego rynku, który skurczył się o 23,3 procent. Pierwsze oznaki ożywienia były widoczne w Chinach już pod koniec pierwszego kwartału: wszystkie tamtejsze salony sprzedaży Audi zostały już otwarte. Dzięki takim działaniom jak sprzedaż online nowych samochodów z zapasów, wirtualne salony i internetowe porady na żywo, marka Audi systematycznie rozwija swoją działalność w zakresie sprzedaży internetowej.



W kontekście kurczącego się rynku, Grupa Audi wygenerowała przychody w wysokości 12 mld 454 mln euro (2019 r.: 13 mld 812 mln euro). Pozytywne efekty wynikają z pełnej dostępności modeli Audi Q3, sukcesu rynkowego Audi e-tron, a także z wyższych przychodów z dostaw zestawów części do lokalnej produkcji w Chinach. Przychody marki Lamborghini wyniosły 483 mln euro i były na równie wysokim poziomie co w roku ubiegłym (2019 r.: 491 mln euro).



W perspektywie całego roku 2020, i w kontekście trwającej pandemii, koncern z Ingolstadt przewiduje ujemny wzrost dla gospodarki światowej i znacznie niższy popyt na światowych rynkach samochodowych. W związku z tym, Grupa Audi oczekuje, że dostawy samochodów marki Audi, przychody i zysk operacyjny będą znacznie niższe niż w roku ubiegłym. Oczekuje się, że przepływy pieniężne netto również będą niższe niż w roku poprzednim.