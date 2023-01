Alpine z dużym wzrostem w 2022 roku. Model A110 sporym sukcesem

Testy Alpine A110 GT – jedyny taki na rynku?

Laurent Rossi - dyrektor generalny Alpine - z dumą poinformował, że francuska marka odnotowała 33-procentowy wzrost sprzedaży w roku 2022. Chociaż model A110 został wprowadzony do produkcji ponad pięć lat temu, wciąż wzbudza spore zainteresowanie wśród klientów.

Sprzedaż większa, niż zakładano

W ostatnich 12 miesiącach do nowych właścicieli dotarło 3546 egzemplarzy tego niewielkiego, sportowego samochodu. Jak poinformował Rossi - to wynik lepszy, niż oficjalnie zakładano. Co więcej - najbliższe miesiące zapowiadają kolejne duże wzrosty, a większość produkcji na rok 2023 została już zarezerwowana.

Największy rynek dla producenta bezimiennie stanowi Francja, gdzie sprzedano 2138 samochodów. Dobre wyniki zanotowano także w Niemczech ze sprzedażą 303 egzemplarzy oraz Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedano 288 aut.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, Alpine zdecydowało na "maksymalizację" żywotności swojego udanego coupe, aż do czasu nadejścia jego elektrycznego następcy w okolicach 2026 roku.

Zdjęcie Alpine A110 GT / Michał Domański / INTERIA.PL

Sukces duży, chociaż produkcja niewielka

Podczas udzielonego nam niedawno wywiadu, Laurent Rossi stwierdził, że obecna sytuacja raczej nie sprzyja samochodom sportowym. Podkreślił także, że chociaż przez kolejne kilka lat będziemy się mogli cieszyć spalinową Alpine, sama produkcja będzie raczej niewielka. Wszystko ze względu na narzucone normy emisji dotyczące produkcji wielkoseryjnej, których A110 nie będzie mogło spełnić.

Bliższe i dalsze plany Alpine

Najbliższe plany Alpine zakładają wprowadzenie do sprzedaży kolejnego limitowanego wariantu modelu A110 - oznaczanego literą R. Ma to być jeszcze lżejsza i jeszcze bardziej agresywna wersja sportowego coupe, przygotowana wspólnie z wyścigowym oddziałem producenta.

Jeśli wszystko pójdzie po myśli Francuzów, już w 2024 roku ujrzymy natomiast praktyczniejszego hot hatcha, a zaledwie rok później w planach jest premiera sportowego SUV-a. Niestety oba będą elektrykami, podobnie jak następca A110, którego zobaczymy w 2026 roku.

***