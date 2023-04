Spis treści: 01 Dopłaty do zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych

02 "Mobilność osób z niepełnosprawnością" - terminy składania wniosków

03 Dopłaty z PFRON do zakupu samochodów. Kto może się starać o pieniądze?

04 Dopłaty do zakupu samochodów z PFRON. Jakie dokumenty?

05 Jakie dofinansowanie na zakup samochodu dla osoby niepełnosprawnej?

PFRON dofinansowuje zakup samochodów w ramach programu o nazwie "Samodzielność - Aktywność - Mobilność". O dopłaty starać się mogą nie tylko osoby z niepełnosprawnością ruchową, ale też opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Dopłaty do zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych

Pierwsza tura, nabór wniosków o dofinansowanie, ruszyła z początkiem marca. Program cieszy się jednak tak dużym powodzeniem, że jego budżet zwiększono właśnie z 250 do 500 mln zł.

Do 22 marca do wszystkich oddziałów PFRON wpłynęło w sumie 3 979 wniosków w programie samochodowym - informuje prawo.pl

Duże zainteresowanie dopłatami sprawia, że zwiększając pulę dofinansowania wydłużono też czas rozpatrywania wniosków. Do tej pory PFRON miał na to 30 dni od momentu złożenia stosownych dokumentów. Teraz okres wydłużony został do 45 dni.

"Mobilność osób z niepełnosprawnością" - terminy składania wniosków

Pierwsza tura naboru wniosków trwała od 1 do 31 marca. Na ten rok przewidziano jeszcze jedną. Wnioski będzie można składać w terminie od 1 do 31 sierpnia. Kolejne nabory wniosków odbędą się:

między 29.02.2024 a 30.03.2024,



między 31.07.2024 do 31.08.2024.

Dopłaty z PFRON do zakupu samochodów. Kto może się starać o pieniądze?

O dopłatę starać się mogą zarówno sami niepełnosprawni, którzy zamierzają prowadzić zakupione samochody, jak i opiekunowie - pomocnicy osób niepełnosprawnych. Warunkiem jest oświadczenie, że korzystający z pomocy PFRON nie sprzeda zakupionego z środków funduszu pojazdu przez kolejnych 5 lat.

Dopłaty do zakupu samochodów z PFRON. Jakie dokumenty?

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością (lub jej opiekun-pomocnik), która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i legitymuje się ważnym:

orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a



albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wzory stosownych dokumentów znajdziemy na stronach PFRON.

Jakie dofinansowanie na zakup samochodu dla osoby niepełnosprawnej?

Spieszymy wyjaśnić, że kupowany samochód nie musi być fabrycznie nowy - chodzi o aktywowanie osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałanie ich wykluczeniu komunikacyjnemu. Sama wysokość dofinansowania uzależniona będzie od ceny zakupu pojazdów.



W przypadku pojazdów, które prowadzone będą przez osoby niepełnosprawne, finansowanie z PFRON objąć może:



do kwoty (ceny pojazdu) 150 000,00 zł - 80 proc. ceny samochodu;



od kwoty 150 000,00 zł do 250 000,00 zł - 50 proc. ceny samochodu,



od kwoty 250 000,00 zł do 300 000,00 zł - 30 proc. ceny samochodu.



W przypadku, gdy o dofinansowanie występuje opiekun-pomocnik osoby niepełnosprawnej procentowy udział dofinansowania zakupu prezentuje się następująco:



do kwoty (ceny pojazdu) 130 000,00 zł - 85 proc. ceny samochodu;



od kwoty 130 000,00 zł do 200 000,00 zł - 50 proc. ceny pojazdu,

od kwoty 200 000,00 zł do 230 000,00 zł - 30 proc. ceny pojazdu.

