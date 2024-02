43 proc. klientów Dacii kupiło nie tę wersję, co trzeba

Dacia podsumowała właśnie wyniki sprzedaży w 2023 roku. Polacy kupili w tym czasie 17 845 fabrycznie nowych aut rumuńskiego producenta. Blisko 10,2 tys. z nich wyposażonych było fabryczną instalację gazową.

Tylko 57 proc. Dacii w Polsce z instalacją gazową. Co kupili pozostali klienci?

Zaskakujące, że aż 43 proc. klientów Dacii nie zdecydowało się na instalacje LPG. Oznacza to, że całkiem duża liczba nabywców stawia na mocniejsze odmiany napędowe - 130-konną benzynę lub 115-konnego diesla. Wynika to zapewne z faktu, że aut z fabryczną instalacją gazową (100 KM) nie da się zamówić z automatyczną skrzynią biegów ani napędem 4x4.

Absolutnym numerem jeden w rankingu najchętniej wybieranych modeli pozostaje Duster, na którego w ubiegłym roku zdecydowało się 9 100 polskich nabywców samochodów. Rumuńskie auto było drugim najchętniej wybieranym pojazdem segmentu SUV B+ w Polsce i trzecim najchętniej wybieranym przez klientów indywidualnych modelem w naszym kraju.



Prawdziwym strzałem w dziesiątkę okazało się też nowe Sandero Stepway. Aż 77 proc. ze wszystkich 5 129 sprzedanych w Polsce egzemplarzy tego modelu to właśnie odmiana Stepway. Ponad połowa nabywców Sandero to klienci indywidualni, którzy najczęściej decydowali się na wersję Stepway Expression z silnikiem ECO-G 100, czyli z fabryczną instalacją gazową.

Joggera w gazie poproszę! Na 7 osób.

Za króla LPG uznać trzeba jednak model Jogger. W ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce 3 186 egzemplarzy Dacii Jogger z czego aż 87 proc. - 2 718 sztuk - stanowiły egzemplarze wyposażone w fabryczną instalację gazową. Najchętniej wybieraną wersją była odmiana 7-miejscowa z podstawowym silnikiem ECO-G 100.

Rok premier Dacii. Klienci przestaną kupować Dustera?

Bieżący rok zapowiada się dla Dacii bardzo pracowicie. W pierwszej połowie roku na rynku pojawi się nowy Duster i jego wersja hybrydowa. Do sprzedaży wejdzie też Jogger w odmianie Hybrid 140 oraz nowa elektryczna Dacia Spring. Koniec roku przyniesie premierę topowego modelu - Bigster. Producent obiecuje, że lista zamówień otwarta zostanie jeszcze w tym roku, chociaż pierwsze egzemplarze trafią do klientów w roku 2025. Paradoksalnie może to oznaczać chwilowe załamanie sprzedaży najchętniej wybieranego modelu, gdy klienci wstrzymywać się będą z zamówieniami Dustera czekając na dostawy nowej generacji.