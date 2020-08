31 samochodów za... 22 tys. zł. Ale nie jest tak różowo

​Za 22 tys. zł, czyli cenę trzykrotnie wyższą niż wywoławcza, miastu Białystok udało się sprzedać w licytacji ponad 30 pojazdów wycofanych z eksploatacji - poinformowała Agnieszka Błachowska z departamentu komunikacji społecznej magistratu.

Miasto wystawiło do sprzedaży 31 samochodów różnych marek oraz skuter, wyprodukowane w latach 1986-2008, o wartości oszacowanej przez specjalistę po cenie złomu na 400-500 zł za samochód i nieco ponad 50 zł za skuter. To pojazdy usunięte przed laty z miejskich ulic np. z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, które mocą prawa (wyrokiem sądowym) przeszły na własność gminy, po bezskutecznym wezwaniu ich właścicieli do odbioru tych pojazdów.

W licytacji wzięło udział dziesięć podmiotów, np. prowadzących stacje demontażu pojazdów. Trzeba było kupić łącznie wszystkie samochody; cena wywoławcza wynosiła 7,3 tys. zł brutto, czyli połowę wartości szacunkowej wyliczonej przez rzeczoznawcę.

Ostatecznie jeden z oferentów zdecydował się zapłacić 22 tys. zł. Była to powtórna licytacja, bo do pierwszej dwa tygodnie temu, gdy cena wywoławcza wynosiła niespełna 11 tys. zł, nikt się nie zgłosił.

Zdjęcie / Piotr Kamionka / Reporter



Zwycięzca środowej licytacji jest zobowiązany do zabrania tych pojazdów z parkingu strzeżonego, gdzie składuje je miasto i w ciągu dwóch miesięcy do demontażu i zezłomowania, na co ma dostarczyć magistratowi stosowne zaświadczenie.