System LHI Forda ostrzeże o wypadku za zakrętem

Ford opracował system, który ostrzeże kierowcę o niebezpieczeństwie znajdującym się za zakrętem.

Zdjęcie Nowy system ostrzegania o niebezpieczeństwie Forda / Producenci Ford przechodzi na prąd. Największe zmiany w historii

Nowy system wczesnego informowania (LHI) stanowi znaczący krok w kierunku skomunikowanej infrastruktury transportowej, pomagając kierowcom przewidywać zagrożenia i unikać potencjalnych niebezpieczeństw.



Jeśli na trasie samochodu, poza zasięgiem wzroku kierowcy, np. za zakrętem lub przed pojazdami poprzedzającymi, znajduje się zagrożenie, wypadek, przeszkoda na drodze - kierowca, który nie jest w stanie tego jeszcze dostrzec, otrzyma stosowne powiadomienie. System może ostrzegać również o innych zagrożeniach, od niecodziennego gradobicia, nagłej powodzi, po osuwiska na drodze.

Sygnały pochodzą z pojazdów, które w strefę zagrożenia wjechały przed nami. Generowane są one automatycznie, m.in. po aktywowaniu poduszek powietrznych, ale również po włączeniu świateł awaryjnych czy wycieraczek. Poprzednie systemy ostrzegania o zagrożeniach drogowych bazowały na informacjach wprowadzanych przez kierowców, którzy chcieli ostrzec innych. LHI działa autonomicznie, nie potrzebuje interakcji ze strony kierowcy, aby generować informacje i ostrzeżenia.

Informacje o zagrożeniach są prezentowane na wyświetlaczu na desce rozdzielczej tylko wtedy, gdy zdarzenie może mieć wpływ na podróż kierowcy, a więc znajduje się na jego przewidywanej lub określonej (np. zaplanowanej nawigacją) trasie.



System wczesnego informowania LHI, dostępny jako nieodpłatne wyposażenie standardowe w nowym Fordzie Puma, pojawi się do końca tego roku w ponad 80 procentach samochodów osobowych Forda. Co najważniejsze, wynikające z tego korzyści nie będą ograniczone tylko do osób podróżujących Fordami. Rozsyłane informacje mogą ostrzegać także kierowców pojazdów innych producentów i vice-versa.

Zasada działania

Czujniki systemu monitorują działanie wielu systemów, dzięki czemu są w stanie wykryć m.in. hamowanie awaryjne, włączenie świateł przeciwmgielnych, czy aktywowanie kontroli trakcji. Gromadzone z sensorów dane podlegają analizom, których celem jest ustalenie lokalizacji zagrożenia i ocena, czy doszło do wypadku drogowego.

Pojazd za pomocą modemu FordPass Connect zapewnia aktualizacje automatycznie, poprzez bezpieczne połączenie z "chmurą". Partner technologiczny Forda, HERE Technologies, zarządza centralną platformą chmury, w której gromadzone są dane z pojazdów wielu marek.

Im więcej samochodów jest skomunikowanych z siecią, tym większa jest wydajność systemu. Kiedy wiele pojazdów generuje to samo ostrzeżenie, inne, znajdujące się w pobliżu, otrzymują z chmury informacje o wydarzeniu za pośrednictwem sieci komórkowej, co umożliwia dostosowanie prędkości lub podjęcie odpowiednich działań.

Dodatkowe informacje, pochodzące z baz danych wydarzeń i raportów drogowych władz publicznych, zapewniają kierowcom inne wcześniejsze ostrzeżenia, m.in. o zbliżających się pojazdach jadących po niewłaściwej stronie jezdni, zwierzętach lub osobach na drodze, oraz robotach drogowych.