Radiowozy w Policji. Wszystko co o nich wiemy!

Kontynuujemy nasz cykl dotyczący przeglądu parku maszyn polskich służb. Po karetkach przyszła pora na samochody będące w dyspozycji polskiej Policji...

Policja dysponuje imponującą flotą pojazdów. Co ważne - większość jest raczej młoda!

W tym przypadku pracę ułatwił nam nieco poseł Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej, który w połowie listopada skierował do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji interpelację dotyczącą "liczby radiowozów wykorzystywanych przez polską Policję". Parlamentarzysta pytał w niej m.in. iloma samochodami dysponuje polska Policja i jak - w ostatnich latach - kształtowały się zakupy pojazdów przez tę formację?



W opublikowanej niedawno odpowiedzi autorstwa Macieja Wąsika - sekretarza stanu w MSWiA - czytamy, że: "Według informacji przekazanych przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji (aktualne na stan 1 lipca 2020 roku) w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Policji znajdowało się dokładnie 13 969 samochodów osobowych". Liczba ta obejmuje wszystkie typy, maki i modele wykorzystywane przez Policję. Niecałe 4 tys. z nich (dokładnie 3 979 sztuk) to samochody z nadwoziem typu furgon.



Przeszło 1/10 całości policyjnej floty pozostaje w dyspozycji Komendy Głównej Policji. Tej podlega dokładnie 1545 pojazdów, w tym 1 169 samochodów osobowych i 376 furgonów.



Co pocieszające, przeszło 8,5 tys. ze wspomnianych przez Wąsika 13 969 aut to samochody względnie nowe, w wieku - maksymalnie - 6 lat!



Pierwsze potężne wzmocnienie policyjnej floty miało miejsce w roku 2015, gdy - za kwotę przeszło 104 mln zł - do Policji trafiło aż 1 711 nowych radiowozów. Za bardzo udane pod tym względem lata Policja uznać też może rok 2018 i 2019. W pierwszym jednostki wzbogaciły się o rekordową liczbę 1 909 nowych aut osobowych, które kosztowały podatników blisko 152 mln zł. W drugim do komend w całym kraju trafiło kolejnych 1 401 nowych pojazdów za kwotę przeszło 145 tys. mln zł. Ubiegły rok był dla policjantów mniej "obfity". Do służby trafiło (i wciąż trafia) niespełna 1200 nowych aut, które kosztowały nieco ponad 136 mln zł.



Z prośbą o dane dotyczące najpopularniejszych marek i modeli pozostających w czynnej służbie zwróciliśmy się do Rzecznika Prasowego Komendy Głównej Policji. Do czasu uzyskania odpowiedzi zmuszeni jesteśmy bazować na ostatnich zweryfikowanych informacjach z roku 2018.



Wówczas w rankingu marek bezapelacyjnie królowała Kia. W służbie znajdowało się ponad 5,7 tys. sztuk modeli Cee’d i Venga. W zestawieniu dotyczącym aut osobowych drugie miejsce zajmował Opel (blisko 2,8 tys. modeli Astra, Vectra, Corsa, Insignia i Mokka). Trzecie - Fiat (ponad tysiąc egzemplarzy Stilo, Bravo i Palio). Zaraz za podium, z wynikiem blisko tysiąca służących w Policji wozów (Octavia, Fabia, Superb, Rapid), znalazła się Skoda. W przypadku furgonów dominował Fiat (Ducato, Doblo) z blisko 1,9 tys. rejestracji. Drugie miejsce zajął Volkswagen (blisko 600 sztuk modeli Transporter, Crafter, Multivan i Caddy). Trzecie - Mercedes (ponad 630 egzemplarzy Sprintera, Vito i Viano).

Paweł Rygas