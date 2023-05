Spis treści: 01 16-latki w 2,5-tonowych SUV-ach? Wystarczy ogranicznik prędkości

02 ETSC o prawach jazdy dla 16-latków: to szaleństwo

03 Prawo jazdy na samochody od 16 roku życia. Apel ETSC

04 Wyrok śmierci na mikrosamochody?

05 Prawo jazdy B1 w Polsce. Aktualne przepisy

Na forum Unii Europejskiej toczy się właśnie głośna dyskusja o ruchu drogowym. Chodzi o propozycje nowej dyrektywy dotyczącej praw jazdy, która zakłada większą unifikację przepisów w poszczególnych krajach członkowskich. Niektóre z proponowanych rozwiązań budzą jednak poważne wątpliwości osób związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Kontrowersje dotyczą np. praw jazdy kategorii B1, w ramach których 16-latkowie mogliby zasiąść m.in. za kierownicą suvów.

Pomysł, który trafił do oficjalnego projektu nowej regulacji, zdecydowanie oprotestowała właśnie Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC). Przedstawiciele ETSC wprost nazywają go "szalonym" i wzywają Parlament Europejski do jego zarzucenia.



Reklama

16-latki w 2,5-tonowych SUV-ach? Wystarczy ogranicznik prędkości

"Szalony", jak określają go przedstawiciele ETSC, pomysł wynika z chęci zacierania granic między dobrze skomunikowanymi miastami, a pozbawionymi publicznej komunikacji obszarami wiejskimi. Jeden z pomysłów dotyczących wyrównywania szans młodzieży i przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, zapisany w propozycji nowej dyrektywy, zakłada ujednolicenie unijnych standardów dotyczących kategorii praw jazdy. Najwięcej kontrowersji wzbudzają zapisy dotyczące kategorii B1.



W myśl projektu ta miałaby uprawniać do prowadzenia pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, których prędkość maksymalna zostałaby ograniczona do 45 km/h. W praktyce oznacza to, że po drobnych przeróbkach ograniczających się jedynie do ingerencji w elektronikę, 16-latek mógłby np. dojeżdżać do szkoły potężnym suvem.



ETSC o prawach jazdy dla 16-latków: to szaleństwo

Przedstawiciele ETSC nie pozostawiają na projekcie nowych przepisów suchej nitki.

Na ironię zakrawa fakt, że ten szalony pomysł jest częścią tak zwanego "pakietu bezpieczeństwa drogowego" w prawodawstwie UE - stwierdził dyrektor wykonawczy ETSC Antonio Avenoso.

W opinii rady proponowany limit masy obejmuje "najcięższe SUV-y" na europejskim rynku, a proponowane rozwiązanie stanowi śmiertelne zagrożenie dla niechronionych uczestników ruchu drogowego.



Ta propozycja powinna zostać natychmiast wyrzucona na śmietnik historii, a zamiast tego należy dołożyć starań, aby nasze drogi były bezpieczniejsze dla dzieci, aby mogły bezpiecznie chodzić i jeździć na rowerze - czytamy w opinii ETSC.

Prawo jazdy na samochody od 16 roku życia. Apel ETSC

ESTC apeluje o odrzucenie "szalonego" pomysłu argumentując m.in., że młodzi ludzie, w związku ze "zwiększoną aktywnością społeczną", w przedziale wiekowym między 15 a 25 lat narażeni są na "większą ekspozycję" na alkohol i narkotyki. Ponadto wśród słabych stron nastolatków, mogących mieć ogromne znaczenie dla drogowego bezpieczeństwa wymienia się:

niską świadomość zagrożeń,

wysoką podatność na sugestie ze strony rówieśników,



wysokie ryzyko odwracania uwagi od drogi za sprawą urządzeń mobilnych.



Wiele wskazuje na to, że propozycja umożliwienia nastolatkom legalnego prowadzenia samochodów osobowych bazuje na rozwiązaniach proponowanych kilka lat temu przez władze Finlandii. Fiński rząd chciał umożliwić nastolatkom w wieku powyżej 15 lat możliwość starania się o prawo jazdy, które uprawniałoby do prowadzenia samochodów osobowych o masie do 1500 kg i prędkości maksymalnej ograniczonej do 60 km/h. Chodziło właśnie o to, by młodzież z obszarów wiejskich przestała cierpieć z powodu wykluczenia komunikacyjnego.



Trzeba jednak pamiętać, że Finlandia jest jednym z najmniej zaludnionych krajów Wspólnoty. Kraj większy od Polski o - mniej więcej - jedno województwo zamieszkuje zaledwie 5,5 mln osób, a gęstość zaludnienia to zaledwie 16 osób na kilometr kwadratowy. Dla porównania w Polsce jest to 123 osoby na kilometr kwadratowy, a np. w Niemczech - aż 231 osób. Ostatecznie, w 2020 roku, pomysł zarzucono, bo stał on w sprzeczności z prawem unijnym.

Przypominamy, że opinie ETSC nie mają żadnej mocy prawnej, głos rady cieszy się dużym posłuchem w Parlamencie Europejskim.



Wyrok śmierci na mikrosamochody?

W toku dalszych prac nad nową rezolucją w sprawie praw jazdy można się też spodziewać ostrego sprzeciwu chociażby ze strony francuskich eurodeputowanych. Wprowadzenie nowych przepisów w proponowanym kształcie byłoby potężnym ciosem w - zdominowany przez francuskich producentów - segment mikrosamochodów. Planowana rezolucja byłaby wyrokiem śmierci dla takich producentów, jak chociażby:



Axiam,



Microcar,



Ligier,

Chatnet,



Simpa.



Prawo jazdy B1 w Polsce. Aktualne przepisy

Obecnie o prawo jazdy kategorii B1 - za zgodą rodziców - starać się można w Polsce po ukończeniu 16. roku życia. Jego uzyskanie pozwala na prowadzenie czterokołowców. Zgodnie z obowiązująca definicją, są to pojazdy o masie własnej:



do 550 kg (w przypadku transportu rzeczy),

do 400 kg w przypadku transportu osób.



W tej kategorii spotkać więc można zarówno czterokołowce lekkie z homologacją L6e jak i "dorosłe" czterokołowce z homologacją L7e. Pierwsze legitymują się mocą do 4 kW (około 5,5 KM), drugie - do 15 kW (20 KM ). Zarówno czterokołowce, jak i czterokołowce lekkie podlegają m.in. Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Oznacza to, że by legalnie poruszać się nimi po drogach publicznych trzeba mieć wykupioną polisę OC dla pojazdów mechanicznych. Podlegają też obowiązkowi rejestracji.

***