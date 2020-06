Policja uruchomiła wakacyjną Mapę Wypadków Drogowych. Są już pierwsze punkty

Mapa Wypadków Drogowych publikowana w wakacje 2019 roku, spotkała się z pozytywnym odbiorem społecznym. Dlatego też policja zdecydowała się także w tym roku uruchomić mapę, obrazującej liczbę ludzkich tragedii, jakie miały miejsce na polskich drogach przez okres wakacji.

Zdjęcie /Jarosław Jakubczak / Polska Press /East News Bezpieczeństwo Jedziesz na urlop? Sprawdź, gdzie spotkasz drogówkę

Każdego dnia przez całe wakacje Mapa Wypadków Drogowych będzie aktualizowana. Znajdzie się na niej liczba zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym z ostatniej doby oraz od początku wakacji. Bieżące uzupełnianie statystyki, w tym wizualizacja danych, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonienie do refleksji wszystkich ich użytkowników oraz zachęcenie do dyskusji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Reklama

W tym roku nową funkcjonalnością mapy jest możliwość uzyskania dodatkowych informacji o zdarzeniu, takich jak rodzaj zdarzenia oraz liczba zabitych z podziałem na użytkowników dróg. Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie, kryje się ludzka tragedia. Policja ma nadzieję, że w ten obrazowy sposób przedstawiania statystyk, które zwykle traktowane są jak suche, niewiele mówiące dane, wpłynie na wyobraźnię wszystkich uczestników ruchu i skłoni ich do większej ostrożności.

Zdjęcie / Policja

Obecnie na mapie zaznaczone są cztery zdarzenia. Aż cztery! Rok szkolny zakończył się wczoraj, a policja o uruchomieniu tegorocznej mapy poinformowała dzisiaj. W tym czasie zdążyły już zginąć cztery osoby. Był to kierowca samochodu w województwie lubelskim, pieszy w małopolskim, motocyklista w łódzkim oraz rowerzysta w zachodniopomorskim.

Zdjęcie / Policja

W ciągu zeszłorocznych wakacji na polskich drogach doszło do ponad 6,8 tys. wypadków. Zginęły 644 osoby, a 8 tys. osób zostało rannych. Jak to wyglądało na mapie wypadków, możecie zobaczyć poniżej. Nie uwzględnia ona ostatecznych danych, ale i tak liczba kropek, z których każda przecież informuje o ludzkiej tragedii, robi wrażenie. Postarajmy się, aby w tym roku było ich o wiele mniej.



Zdjęcie / Policja

Aktualizowaną codziennie Mapę Wypadków Drogowych można znaleźć pod tym adresem.