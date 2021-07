Od dziś nowe wyposażenie obowiązkowe samochodów. Będzie bezpieczniej i... zabawniej!?

Obowiązek montowania w pojazdach akustycznych systemów ostrzegawczych nakłada na producentów rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 540/2014. 1 lipca 2021 to data graniczna obowiązujących do tej pory, przepisów przejściowych, w myśl których takie wyposażenie posiadać musiały jedynie nowe modele, debiutujące na europejskich rynkach po 1 lipca 2019 roku.



Od teraz producenci nie mogą już liczyć na żadne wyjątki. System AVAS (od angielskich słów Acoustic Vehicle Alert System) automatycznie generuje dźwięk od momentu uruchomienia pojazdu do przekroczenia przez niego prędkości około 20 km/h, gdy wyraźnie słyszalne stają się już szumy związane z toczeniem. W myśl unijnego rozporządzenia AVAS musi generować modulowany dźwięk, który pozwoli innym uczestnikom ruchu ocenić czy pojazd zbliża się czy oddala i czy jego kierowca przyspiesza czy zwalnia. Kierowca ma wprawdzie możliwość wyłączenia generatora dźwięku, ale przepisy wymagają, by włączał się on automatycznie po każdym uruchomieniu auta.

Reklama

Volkswagen ID.4. Zdjęcia 1 / 17 Volkswagen ID.4. Zdjęcia Źródło: INTERIA.PL udostępnij

Obowiązek wyposażania wszystkich samochodów z silnikami elektrycznymi w generatory dźwięku otwiera nowe pole do popisu dla producentów pojazdów. Wbrew pierwotnym założeniom w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nie znalazły się bowiem zapisy o tym, że wytwarzany dźwięk musi przypominać ten emitowany przez silnik spalinowy. W efekcie każdy z producentów może opracować własną charakterystykę akustyczną, która stanowić może zupełnie nowy element budowania wizerunku marki.



Nic tylko czekać, aż w ramach personalizacji i "hackowania" współczesnych aut użytkownicy będą mogli wybierać różne rodzaje emitowanych przez pojazdy dźwięków: począwszy od głębokiego ryku V8, na borującej wiertarce dentystycznej kończąc...