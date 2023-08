Nowy rodzaj fotoradaru pozwoli karać głośnych kierowców. Mandat - 400 zł

"Kamera szumowa" lub "fotoradar akustyczny". Tak władze Berlina określają urządzenie, które przez dwa miesiące - od maja do końca do końca lipca - testowane było na ulicach niemieckiej stolicy. Wyniki pierwszych prób określono jako "obiecujące". Wiele wskazuje na to, że wkrótce tego rodzaju urządzenia pojawią się też w innych niemieckich miastach.

Zdjęcie W Berlinie testowano pierwsze w Niemczech "fotoradary akustyczne". Wyniki są "bardzo obiecujące" / zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL