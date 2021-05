Nowe przepisy. Koniec z jazdą na zderzaku

Informowaliśmy już o zmianach w przepisach o ruchu drogowym, które będą obowiązywać od 1 czerwca tego roku. Oprócz regulacji dotycznych pieszych, którym w określonych sytuacjach zabrania się korzystania między innymi ze smartfonów, wprowadzono również nowe przepisy w ruchu pojazdów.

Zdjęcie Od 1 czerwca nowe obowiązki dla pieszych i kierowców / Artur Barbarowski / East News

Reklama

Bezpieczeństwo Piesi na celowniku policji. Posypią się mandaty?



Reklama

Art. 19 ust 3 a określa minimalne odstępy, które kierujący będą musieli zachować pomiędzy sobą jadąc tym samym pasem na autostradzie lub drodze ekspresowej. W treści dokumentu pojawił się przepis (art. 19 ust 3a), który mówi o tym, że kierujący, który porusza się autostradą lub drogą ekspresową ma obowiązek zachować minimalny odstęp między poprzedzającym go pojazdem jadącym tym samym pasem. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę.

Oznacza to, że kierowca, który jedzie autostradą z prędkością 140 km/h, powinien zachować przynajmniej 70 metrów odstępu między pojazdem, który jedzie przed nim tym samym pasem. Co ważne, przepisu tego nie stosuje się podczas wyprzedzania.



Niedostosowanie prędkości, a co za tym idzie i odległości pomiędzy pojazdami jadącymi w tym samym kierunku, to przyczyna wielu zdarzeń drogowych. Od początku 2019 roku tylko na śląskich drogach takie zachowania przyczyniły się do zaistnienia 39 wypadków drogowych i 1263 kolizji.



Nic nie zastąpi uwagi i koncentracji która jest nieodzowna, bo na drodze wszystko dzieje się bardzo szybko. Musimy pamiętać, że praw fizyki oszukać się nie da i żaden pojazd nie jest w stanie zatrzymać się w miejscu. Bądźmy uważni na drodze. Nowy przepis i jego zastosowanie w praktyce obrazuje poniższy film. Zachęcamy do jego obejrzenia.