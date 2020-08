Niespodzianka. Polscy kierowcy najlepsi w Europie!

​Połowa polskich kierowców nie utrzymuje bezpiecznej odległości od poprzedzającego ich pojazdu, ale to i tak najlepszy wynik spośród badanych 11 krajów w Europie - wynika z badania Ipsos dla fundacji Vinci Autoroutes. Badanie pokazuje również, że rzadziej niż inni w trakcie jazdy sięgamy po telefon.

Zdjęcie Polacy najlepiej utrzymują bezpieczny dystans spośród wszystkich przebadanych nacji /Reporter

Z badania przeprowadzonego na grupie 12,4 tys. kierowców z 11 krajów europejskich - w tym Polski - wynika, że 55 proc. kierowców przyznaje się do używania wulgaryzmów wobec innych użytkowników dróg. W Polsce do obrzucania obelgami innych kierowców przyznaje się tylko 40 proc. kierujących.

Reklama

Lepiej wypadamy również, jeśli chodzi o zachowanie dystansu od poprzedzającego nas pojazdu. Wśród badanych z 11 krajów europejskich aż 61 proc. kierowców odpowiedziało, że nie utrzymuje w trakcie jazdy bezpiecznej odległości. W Polsce przyznało się do tego 50 proc. kierowców. To najlepszy wynik spośród badanych krajów.



Według badania 13 proc. kierowców z krajów europejskich miało zdarzenie drogowe spowodowane sennością za kierownicą. W Polsce ten wynik jest identyczny. Z kolei 11 proc. kierowców w Europie zaznaczyło, że przyczyną wypadku było korzystanie z telefonu komórkowego. W Polsce ten wynik jest lepszy i wynosi 9 proc.



Gorzej wypadamy natomiast, jeśli chodzi o zachowanie na drodze. 16 proc. europejskich kierowców przyznaje, że za kierownicą zachowuje się bardziej nerwowo, impulsywnie i agresywnie. W Polsce do takiego zachowanie przyznaje się 20 proc. kierowców.



Aż 78 proc. kierowców ze wszystkich 11 krajów przyznaje, że zdarza im się oderwać wzrok na ponad 2 sekundy od drogi. W Polsce przyznaje się do tego 85 proc. kierowców.



"Niemal wszyscy, bo 97 proc. badanych, opisują swoje zachowanie za kierownicą używając minimum jednego pozytywnego określenia, natomiast 83 proc. określa innych co najmniej jedną negatywną cechą" - czytamy w komentarzu do badania. W Polsce odpowiednio 98 proc. ocenia pozytywnie siebie, a 88 proc. negatywnie innych.



28 proc. kierowców z krajów europejskich uważa, że dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu pod wpływem zmęczenia, a 39 proc., że zmęczeni są tak samo dobrymi kierowcami. Z kolei ponad 80 proc. wyruszających w długą trasę śpi przed nią zbyt krótko.



Badanie Barometr Odpowiedzialnej Jazdy zostało przeprowadzone przez Ipsos z wykorzystaniem ankiety internetowej, trwającej od 28 lutego do 9 marca 2020 r. Badaniem objęto 12 400 osób w wieku powyżej 16 lat, w tym co najmniej 1000 osób w każdym z 11 ankietowanych krajów. Reprezentatywność każdej grupy zapewnia metoda kwotowa. (