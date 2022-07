Najnowsza mapa fotoradarów w Polsce. Sprawdź, zanim pojedziesz na wakacje

W okresie wakacyjnym dochodzi do największej liczby wypadków drogowych,. W tym roku zanotowano już do 174 takie zdarzenia, w których zginęło 16 osób (stan na dzień 27 lipca 2022 roku), a to dopiero połowa wakacji. Dla porównania w ubiegłym roku, od początku czerwca do końca sierpnia, doszło do 7 366 wypadków, w których zginęło 669 osób, a rannych zostało 8 655 osób. Większa liczba wypadków w okresie letnim to efekt zwiększonego natężenie ruchu związanego z wyjazdami urlopowymi. Dlatego tak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności na trasie.



Zachowania polskich kierowców na drogach w czasie wakacji są monitorowane przez patrole policji, ale również przez stacjonarne urządzenia do pomiaru prędkości. A tych w naszym kraju nie brakuje. Z roku na rok infrastruktura fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości rośnie. Obecnie w Polsce znajduje się 587 takich urządzeń, a GITD oraz CANARD mają w planach dalszą rozbudowę sieci. Gdzie spotkacie najwięcej fotoradarów?



Aktualnie największą liczbę fotoradarów można spotkać na drogach w województwie mazowieckim (105). O połowę mniej mierników czeka na kierowców w województwie wielkopolskim (54). Najmniej fotoradarów znajduje się w województwie opolskim (12) oraz świętokrzyskim (16) - mówi mówi Andrzej Mejer z Yanosika

Jeśli zaś chodzi o powiaty, najwięcej mierników znajduje się w okolicach Warszawy. Tam nad bezpieczeństwem ruchu czuwa aż 39 urządzeń. Na kolejnych miejscach są powiaty:



krakowski (9 urządzeń),



kartuski (8 urządzeń) ,

człuchowski (8 urządzeń).



Odcinkowe pomiary prędkośći w Polsce

Zdjęcie Liczba fotoradarów w Polsce w poszczególnych województwach / Informacja prasowa

Poza miernikami kontrolującymi prędkość, w naszym kraju można spotkać również odcinkowe pomiary prędkości czy urządzenia kontrolujące ruch na skrzyżowaniach ze światłami, które rejestrujące wszystkich kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle. Największy strach wśród zmotoryzowanych Polaków wzbudzają jednak odcinkowe pomiary prędkości. A tych na polskich drogach jest już 58.

Gdzie najwięcej kontroli prędkości na wakacyjnych trasach?

Kierowcy wybierający się nad polskie morze lub w góry muszą mieć na uwadze fotoradary oraz odcinkowe pomiary prędkości. Te drugie podróżujący w kierunku Bałtyku spotkają w województwie pomorskim na DW216.

Zdjęcie Odcinkowe pomiary prędkości w Polsce z podziałem na województwa / Informacja prasowa

Znacznie więcej odcinkowych pomiarów prędkości czeka na kierowców jadących w polskie góry. Odcinki pomiarowe znajdziemy w:

województwie podkarpackim na DW871, DK9 i DK19,



województwie małopolskim na DK94,



województwie śląskim na DK78 i DK11,



w województwie opolskim na DK94,



województwie dolnośląskim na DW333.



Samych fotoradarów nie zabraknie na trasie plażowiczów, zwłaszcza w województwach:



zachodniopomorskim (28),

pomorskim (44)

kujawsko-pomorskim (16).



Zmotoryzowanych na trasie w górskie rejony kontrolują fotoradary w województwach: