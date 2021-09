Najniebezpieczniejsze miejsca w Polsce

W 2020 roku do Policji zgłoszono 23 540 wypadki drogowe i 382 046 kolizje drogowe. To mniej, niż w 2019 roku, w którym było ich 30 288 oraz 455 454. W zestawieniu wypadków drogowych w 2019 roku w Unii Europejskiej, Polska niestety znajduje się w pierwszej 10-tce (30 288 wypadków). Na pierwszym miejscu znalazły się Niemcy z liczbą 300 143 zdarzeń, na drugim Włochy - 172 183, Hiszpania 104 080, Francja 56 006, Belgia 37 669, Austria 35 736 u Rumunia - 31 146 wypadków.



Największą liczbę wypadków odnotowano w województwie Wielkopolskim, w którym doszło do 2 822 zdarzeń, Łódzkim - 2 436 oraz Małopolskim 2 265 wypadków. Najniebezpieczniejszymi miesiącami, w których dochodzi do większej liczby wypadków, są niestety miesiące wakacyjne. Według danych Policji w te wakacje doszło do 451 wypadków śmiertelnych, w poprzednim roku było ich 437. Znacznie bezpieczniej jest w województwie Podlaskim - 430 wypadki, Opolskim - 488 wypadków i Lubuskim - 607 zdarzeń.

Wypadki drogowe mogą jednak występować w mniejszej liczbie w danym województwie lecz nieść większe konsekwencje, którymi są ranni oraz zabici. W województwie Wielkopolskim, w którym doszło do 2 822 wypadków, ucierpiały 3 234 osoby, a zabitych zostało 217. Z kolei w województwie Mazowieckim, z wyłączeniem KSP, w którym doszło do 1 774 wypadków, zginęło najwięcej osób w 2020 roku - 286, a ucierpiało 2 013.



Największą liczbę rannych w wypadkach w ubiegłym roku, odnotowano w województwie Wielkopolskim, jednak liczba zabitych w tym regionie wyniosła 7,7 na 100 wypadków. Najwyższy współczynnik zabitych osób na 100 wypadków wystąpił w Podlaskim - 18,1 (430 wypadków).

W skali Unii Europejskiej najwięcej zabitych w wypadkach drogowych w 2019 roku było we Francji (3 237), Włoszech (3 173), Niemczech (3 046) oraz niestety w Polsce (2 909). Z kolei rannych osób odnotowano najwięcej w Niemczech (384 230), Włoszech (241 384), Hiszpanii (139 358), Francji (70 473), Belgii (47 147), Austrii (45 141), Rumunii (39 670) i w Polsce (35 477). Najsmutniejszą wiadomością jest ta, że najwyższy wskaźnik zabitych na 100 wypadków w krajach UE uzyskał właśnie nasz kraj (9,6). Za nim znalazła się Bułgaria (9,3), Dania (7,1) i Grecja (6,4).



