Na rower tylko z kamizelką? Takie prawo uratowałoby setki osób!

Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że gdyby z naszych dróg zniknęli nagle piesi i rowerzyści, liczba ofiar wypadków drogowych w Polsce spadłaby o blisko połowę! Około 40 proc. wszystkich zabitych na drogach w naszym kraju stanowią bowiem tzw. ”niechronieni” uczestnicy ruchu drogowego.

Felietony Rowerzysto, nie zawsze masz pierwszeństwo. Nawet na przejeździe!

Winą za taki stan rzeczy od lat obarcza się głównie kierowców, ale ponura statystyka świadczy również o dramatycznej kondycji polskiej infrastruktury. To m.in. efekt źle oznakowanych, zaprojektowanych (np. przez dwa pasy ruchu w jednym kierunku) i nieoświetlonych przejściach dla pieszych. Dość zauważyć, że Ministerstwo Infrastruktury nie dysponuje nawet danymi dotyczącymi ogólnej liczby tego typu obiektów w naszym kraju!



O ile jednak wokół praw i obowiązków pieszych toczy się ostatnio ożywiona dyskusja, o tyle mało kto zwraca dziś uwagę na wypadki z udziałem drugiej z grup niechronionych uczestników ruchu - rowerzystów. Z policyjnego raportu wynika, że w 2019 roku rowerzyści uczestniczyli w 4426 wypadkach drogowych, w których zginęło 257 rowerzystów i 1 pasażer roweru, a rany odniosło 3999 osób (3979 kierujących rowerami i 20 pasażerów).



Oczywiście do większości wypadków, w których poszkodowani zostali rowerzyści, przyczynili się inni użytkownicy dróg - szczególnie kierujący samochodami osobowymi. W ubiegłym roku było to 2040 wypadków, które kosztowały życie 76 osób (1974 rannych). Taka statystyka rodzi jasną narrację - w większości przypadków winę za zdarzenie ponosi nieodpowiedzialny kierowca samochodu.



Problem w tym, że sami rowerzyści byli w ubiegłym roku sprawcami 1626 wypadków, w których zginęły - uwaga - 132 osoby, a 1555 osób doznało obrażeń ciała. Oznacza to, że wypadek spowodowany przez cyklistę pochłania średnio blisko dwa razy więcej ofiar, niż wypadek z udziałem rowerzysty spowodowany przez kierowcę auta osobowego!



Najczęstszymi przyczynami wypadków powodowanych przez rowerzystów były: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (584 wypadki), nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu (159 wypadków) oraz - uwaga - niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (139 wypadków)! Wszystkie te dane świadczą o poważnym problemie cyklistów, jakim jest brak znajomości absolutnych podstaw dotyczących przepisów ruchu drogowego!



Większość (3811 z 4426) wypadków z udziałem rowerzystów miała miejsce na obszarze zabudowanym. Poza "miastem" doszło jedynie do 615 tego typu zdarzeń. Problem w tym, że zginęły w nich aż 123 osoby. Wniosek? Co piąty wypadek z udziałem rowerzysty, do jakiego doszło poza obszarem zabudowanym, kończył się czyjąś śmiercią. Dla porównania na obszarze zabudowanym ofiarę śmiertelną notowano w co dwudziestym ósmym wypadku z udziałem rowerzysty!



Dane są o tyle niepokojące, że zgodnie z informacjami dotyczącymi pomiarów ruchu - rowery stanowią miej niż 1 proc. natężenia ruchu kołowego poza obszarami zabudowanymi! Patrząc z tej perspektywy nasuwa się pytanie o konieczność wprowadzenia dodatkowych regulacji prawnych, jak np. zobligowania cyklistów do noszenia poza "miastem" kamizelek odblaskowych. Przypominamy, że podobne rozwiązanie, które znacząco poprawiło bezpieczeństwo pieszych, wprowadziła np. nowelizacja z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na jej mocy zobligowano do posiadania elementów odblaskowych wszystkich pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.



Z analizy wieku sprawców - rowerzystów wynika, że największe zagrożenie powodują osoby starsze. Rowerzyści powyżej 60. roku życia, byli sprawcami 419 wypadków (25,8 proc. ogółu wypadków spowodowanych przez rowerzystów), w których zginęło 67 osób (50,8 proc.), a 358 zostało rannych (23,0 proc.). W co szóstym takim wypadku zginął rowerzysta. Stosunkowo dużą liczbę wypadków powodują też dzieci w wieku 7-14 lat. Z ich winy doszło do 244 wypadków (15,0 proc. ogółu), w wyniku których zginęło 7 osób (5,3 proc.), a 241 osób doznało obrażeń ciała (15,5 proc.).