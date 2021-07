Minister apeluje o poprawę bezpieczeństwa pieszych

Bezpieczeństwo

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zaapelował do samorządów, by do końca wykorzystały środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Cała pula wynosiła ponad 500 mln zł, z czego wciąż do rozdysponowania jest ok. 260 mln zł.

Zdjęcie / Arkadiusz Ziolek / East News