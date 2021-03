Małysz uczył... bezpieczeństwa na drodze

L​egenda skoków narciarskich Adam Małysz uczestniczył w czwartek w lekcji online dotyczącej zachowania na drodze zorganizowanej przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. "Bezpieczeństwo na drodze to podstawa" - mówił sportowiec.

Zdjęcie Małysz systematycznie wspiera działania z zakresu bezpieczeństwa na drodze /Tomasz Kawka /East News

Ikona polskich skoków narciarskich i kierowca rajdowy wraz z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Alvinem Gajadhurem poprowadzili lekcję, podczas której wskazywali uczniom Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich najważniejsze zasady zachowania bezpieczeństwa na jezdni i chodniku.

Małysz zwrócił uwagę, że "bezpieczeństwo na drodze to podstawa". Podkreślił, że po rozpoczęciu kariery w rajdach samochodowych uświadomił sobie, jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. "Jeśli chcesz się wyszaleć, od tego są tory i rajdy samochodowe, ale na drogach trzeba naprawdę zachować przede wszystkim ogromną ostrożność. To nie tylko piesi, ale również i kierowcy, którzy muszą mieć oczy dookoła siebie" - mówił Małysz.



Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się m.in. co oznaczają najważniejsze znaki drogowe, jak zachować się przechodząc przez jezdnię, o czym należy pamiętać podróżując samochodem, czego unikać będąc w pobliżu drogi. Wskazano również na konieczność poprawnego zapinania pasów w samochodzie oraz noszenia odblasków.



Uczniowie odpowiadali też na pytania zadawane przez prowadzących. Adam Małysz wyraził zaskoczenie dużą wiedzą uczniów. "Jestem w szoku naprawdę, że tak dużo wiecie i tak dużo znaków rozpoznaliście i zagadki wszystkie odgadnęliście. Wielkie brawa dla was. Oby tak dalej" - powiedział sportowiec.



Jak poinformował Gajadhur, lekcje bezpieczeństwa na drodze on-line prowadzone są od grudnia 2020 r. Udział w zajęciach wzięło już ponad 6 tys. dzieci z ponad stu szkół. Ponad dwieście innych placówek z całego kraju czeka na swoją kolej w projekcie.