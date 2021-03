Koszmarny wypadek. Dalej wolisz starsze auta?

​Jeśli pokusić się o zestawienie dziedzin, w których motoryzacja poczyniła ostatnio największe postępy, na pierwszym miejscu wymienić należy bezpieczeństwo. Na szczęście właściciele starszych pojazdów nie zawsze godzić się muszą z większym ryzykiem.

Zdjęcie

Od 1 kwietnia 2018 roku każdy debiutujący na rynku UE samochód osobowy wyposażony jest w - wymagany prawem - system eCall. Jego działanie polega na informowaniu służb ratunkowych o wypadku. Aktywuje się on automatycznie po zanotowaniu określonego przeciążenia (np. aktywacji poduszki powietrznej). Pomoc można też wezwać przyciskiem z napisem S.O.S. Niestety, starsze pojazdy nie są w niego wyposażone. Nie oznacza to jednak, że na rynku nie znajdziemy urządzeń mogących go zastąpić.



O ich skuteczności przekonała się pewna kierująca, której samochód zderzył się czołowo z ciężarówką w okolicach Marktzeuln w Niemczech. Interwencje służb ratunkowych zdecydowanie przyspieszyło zamontowane w aucie urządzenie o nazwie "Unfallmeldestecker". To przypominający transmiter FM - montowany do gniazda zapalniczki - czujnik przeciążeniowy mający za zadanie wykryć zagrożenie i - w razie konieczności - wezwać pomoc. W przeciwieństwie do eCall działa on w połączeniu z telefonem kierowcy i - za jego pomocą - informuje o zdarzeniu służby. Potrafi też wysłać wiadomość pod wskazany numer informują o zdarzeniu np. najbliższych.



Niemiecka policja podkreśla, że gdyby nie obecność w rozbitym pojeździe "Unfallmeldestecker’a", pomoc nadeszłaby zdecydowanie później. Na szczęście ratownicy przybyli na czas i uwolnili zakleszczoną w aucie kobietę, chociaż sam wypadek był bardzo poważny. Według lokalnych mediów kierowca ciężarówki nie zastosował się do oznakowania tymczasowego (żółte linie), pomylił drogę i zderzył się czołowo z osobowym fordem fiestą. Za jego kierownicą siedziała 18-letnia dziewczyna. Unfallmeldestecker poinformował o wypadku nie tylko służby ratunkowe, ale też jej matkę.

Chociaż uwolnienie kierowcy wymagało użycia specjalistycznego sprzętu (nożyce hydrauliczne), a dziewczyna z licznymi obrażeniami trafiła do szpitala, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Warto wspomnieć, że Unfallmeldestecker opracowany przez firmę Bosch dystrybuowany jest w Niemczech m.in. przez firmy ubezpieczeniowe, właśnie jako alternatywa dla właścicieli starszych pojazdów, pozbawionych systemu eCall.



Zdjęcie Wynik testów zderzeniowych poprzedniej generacji Forda Fiesty

Nie ulega jednak wątpliwości, że dziewczyna zawdzięcza życie nie tylko elektronice i ratownikom, ale też - a może przede wszystkim - konstrukcji samego pojazdu. Przypominamy, że szósta generacja Forda Fiesty, za kierownicą którego siedziała poszkodowana 18-latka, w testach NCAP z 2012 roku uzyskała notę ogólną - 5 gwiazdek. Auto pochwalić się też mogło bardzo wysoką, jak na tę klasę pojazdu, oceną bezpieczeństwa dorosłych. W tej kategorii otrzymało aż 91 punktów procentowych. PR

