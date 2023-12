Spis treści: 01 4 tys. policjantów na drogach w czasie świąt

4 tys. policjantów na drogach w czasie świąt

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy wielu Polaków wyrusza w drogę i pokonuje nierzadko kilkaset kilometrów, by spędzić ten czas ze swoimi bliskimi. To zaś przełoży się na gęstość ruchu. W związku z tym policja zapowiada zwiększenie swojej obecności na drogach. Jak stwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji dużego natężenia wyjazdów policja spodziewa się już w piątek. W związku z tym właśnie dziś na drogach ma pojawić się więcej patroli.

Każdego dnia, do wtorku włącznie porządku na drogach ma pilnować ok. 4 tys. policjantów drogówki. Poza widocznymi patrolami na drogi wyjechać mają również policjanci grupy Speed w nieoznakowanych radiowozach wyposażonych w wideorejestratory. Oczywiście funkcjonariusze nie będą zajmować się wyłącznie przypadkami przekroczenia prędkości. Zwrócą również uwagę na stan trzeźwości kierowców oraz sposób przewożenia pasażerów (np. czy dzieci podróżują w fotelikach). Jak podkreślił Opas, "nie może być taryfy ulgowej wobec osób, które naruszają przepisy ruchu drogowego i tym samym narażają innych na ryzyko utraty życia i zdrowia".

Policja apeluje o zachowanie bezpieczeństwa na drogach

Funkcjonariusz zwrócił również uwagę, by przed wyruszeniem w trasę pamiętać o odpowiednim przygotowaniu do podróży swojego samochodu. "Należy m.in. sprawdzić światła, hamulce, płyny eksploatacyjne, stan opon. Nie pozwólmy też ani sobie, ani innym na nieodpowiedzialne zachowanie, jakim jest wsiadanie za kierownicę pojazdu po spożyciu alkoholu" - zaznaczył policjant.

Nadkomisarz Opas zwrócił również uwagę, że zimowe warunki są wymagające i przestrzegł przed pośpiechem na drodze. "Koncentracja, dostosowanie prędkości do warunków ruchu w tym m.in. pogody, stanu nawierzchni i własnych umiejętności to kluczowe elementy, które wpływają na bezpieczeństwo nas wszystkich" - podkreślił. Zaznaczył też, by pamiętać o swoim bezpieczeństwie niezależnie od tego, jak długa podróż nas czeka.

Ile wypadków drogowych w zeszłoroczne święta?

W zeszłym roku w święta Bożego Narodzenia doszło do 113 wypadków drogowych. Zginęło w nich 11 osób, a 137 zostało rannych. Przez trzy świąteczne dni funkcjonariusze zatrzymali 561 nietrzeźwych kierowców. Najtragiczniejszym był jednak dzień przedświąteczny, 23 grudnia. Wówczas zginęło pięć osób.