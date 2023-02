Koniec z wymianą opon na zimowe? Oszczędni rodacy znaleźli rozwiązanie

Spis treści: 01 Spada zainteresowanie oponami zimowymi

02 Koniec z wymianą opon? Oszczędni rodacy znaleźli rozwiązanie

03 Jakie opony kupują Polacy?

04 Opony całoroczne. Co musisz o nich wiedzieć?

Spadek popytu na nowe opony do samochodów osobowych jest w Polsce większy niż unijna średnia (- 2 proc.). Na tle kierowców z pozostałych krajów Starego Kontynentu Polacy wyróżniają się też większym zaufaniem do opon całorocznych.

Spada zainteresowanie oponami zimowymi

Rosnące koszty utrzymania samochodu i łagodne zimy sprawiły, że wielu rodaków zrezygnowało z zakupu opon zimowych i postawiło na ogumienie wielosezonowe.



Z najnowszych danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) wynika, że sprzedaż opon zimowych do samochodów osobowych spadła w 2022 roku w Polsce aż o 7,5 proc. a ich udział w ogóle rynku zmalał z 47 proc. w roku 2021 do 43 proc. w roku ubiegłym.



W tym samym czasie rodacy kupili o 6,5 proc. więcej opon letnich, których udział w rynku sięgnął 39 proc. (+ 3 punkty procentowe).

Koniec z wymianą opon? Oszczędni rodacy znaleźli rozwiązanie

Wypada zauważyć, że rosnący popyt na opony wielosezonowe to stały trend, który utrzymuje się w Polsce od kilku lat. Na przestrzeni ostatniego roku ich udział w ogóle polskiego rynku wzrósł o kolejny punkt procentowy i wynosi już 18 proc.



Warto jeszcze zwrócić uwagę, że utrata popularności opon zimowych w Polce (-7,5 proc.) kontrastuje z europejskimi trendami. Z danych prezentowanych przez PZPO wynika, że w ujęciu całego Starego Kontynentu sprzedaż opon zimowych wzrosła w ubiegłym roku o 6 proc.

Jakie opony kupują Polacy?

Sprzedaż opon w Polsce idzie w parze z gustami rodaków dotyczącymi zakupu samochodów. Aż o 8 proc. wzrosła w ubiegłym roku sprzedaż opon do aut - szeroko pojętego - segmentu SUV. Dla porównania, sprzedaż opon do klasycznych samochodów osobowych spadła w tym czasie o 5 proc.



Aż o 17 proc. spadła w ubiegłym roku w Polsce sprzedaż opon do pojazdów rolniczych. Kolejny rok z rzędu wzrosło za to zainteresowanie oponami do jednośladów. Sprzedaż opon motocyklowych wzrosła w ujęciu rok do roku o 4,7 proc.



Opony całoroczne. Co musisz o nich wiedzieć?

Warto podkreślić, że współczesne opony całoroczne, zwane też potocznie wielosezonowymi, spełniają coraz to bardziej wyśrubowane normy. W ofercie wielu renomowanych producentów znajdziemy dziś opony wielosezonowe z homologacją zimową, która dodatkowo oznaczona jest tzw. symbolem alpejskim. Występowanie takiego oznaczenia na oponie całorocznej świadczy o tym, że spełnia ona wyśrubowane normy techniczne stawiane oponie zimowej.



